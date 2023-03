Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 plonge après les turbulences de Credit Suisse

(AOF) - Les marchés européens n'ont pas pu surfer sur leur rebond d'hier, plombés par les difficultés des banques dans le sillage de Credit Suisse qui a dévissé de 24%. Ce qui a provoqué une onde de choc dans l'ensemble du secteur des banques en Europe. La Société Générale, plus forte baisse de l'indice parisien, a flanché de 12,18%. C'est dans ce contexte bien particulier qu'intervient demain la décision de politique monétaire de la BCE. Le CAC 40 a fléchi de 3,58% à 6 885,71 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 3,46% à 4 034,92 points. Le CAC 40 avait culminé à 7 401,15 points, le 6 mars.

En Europe, plus forte baisse du SMI, Credit Suisse a dévissé de 24% à 1,7 franc suisse et affiche un nouveau plus bas historique. La banque suisse en difficulté entraîne dans son sillage les autres banques européennes, un secteur déjà mis à mal en Bourse par plusieurs faillites aux Etats-Unis, dont celle de Silicon Valley Bank. Les banques font plonger les Bourses européennes. La Saudi National Bank, premier actionnaire de Credit Suisse avec 9,88% du capital, n'envisage pas d'engager plus d'argent pour la soutenir, selon une interview du président de la banque saoudienne à Bloomberg.

Au sein d’un marché parisien de retour dans le rouge, Bolloré (+8,28% à 5,56 euros) a fini en tête de l’indice SBF 120 au lendemain de l’annonce d’un projet d'offre publique d’achat simplifiée visant 9,78% de son capital. La société holding envisage de racheter un peu plus de 288,6 millions d’actions au prix de 5,75 euros par action, dividende 2022 attaché. Il représente une prime de 12% par rapport au cours de clôture de mardi. Bolloré propose un dividende de 0,06 euro par action, dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2022.

Mersen a reculé de 9,18% à 39,15 euros après avoir dévoilé un plan de croissance plus ambitieux qu'attendu et nécessitant d'importants investissements. Le résultat net 2022 a augmenté de 27% à 74 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a bondi de 31,4% à 121,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 10,9%, en augmentation de 90 points de base et légèrement supérieure à l'objectif de 10,8%. Le chiffre d'affaires a franchi la barre du milliard d'euros à 1,1 milliard d'euros et affiche une croissance organique de 15%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 1 % en février sur un mois en France, après une progression de 0,4 % en janvier, a indiqué l’Insee. Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 6,3 % en février 2023, après une progression de 6 % en janvier. L'inflation en rythme annuel avait été annoncée initialement à 6,2%. L’inflation sous-jacente a augmenté sur un an, atteignant 6,1 % en février 2023, après une hausse de 5,6 % en janvier.

En janvier 2023, la production industrielle a progressé de 0,7% dans la zone euro contre un consensus de +0,4% après -1,3% en décembre, selon les estimations d'Eurostat.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en mars, les ventes au détail en février et les prix à la production en février seront connus à 13h30.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont baissé de 0,1% en mars, alors que le consensus tablait sur une augmentation de 0,1%, après une augmentation de 0,3% en février.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 44 en mars alors qu'il était anticipé à 40 après 42 en février.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de février 2023 a baissé de 0,1%. Le consensus tablait sur une hausse de 0,3%, comme le mois précédent.

A la clôture, l'euro cède 1,79% à 1,0541 dollar.