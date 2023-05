Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 plombé par les valeurs du luxe ; des PMI européens décevants

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont atteint 683 000 unités en avril en rythme annuel, soit plus que le consensus s'élevant à 663 000. Les ventes de mars se situaient à 656 000.

En zone euro, l'indice composite des directeurs d'achats (PMI), qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,3 en mai, après 54,1 en avril, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 53,7. Le PMI manufacturier s'établit à 44,6 en mai contre un consensus de 46,2 après 45,8 en avril. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur. Le PMI pour les services est ressorti à 55,9 contre un consensus de 55,6 après 56,2 en avril.

En Allemagne, l'activité dans le secteur privé a été plus forte que prévu en avril, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressortie à 54,3 en mai, après 54,2 en avril. Il était attendu à 53,5. Le PMI manufacturier est ressorti en mai à 42,9 après 44,5 en avril, a annoncé S&P Global. Il était attendu à 45. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 57,8 après 56 en avril. Il était attendu à 55,5.

En France, le PMI manufacturier est ressorti en mai à 46,1 après 45,6 en avril, en premières estimations, a annoncé S&P Global. Il était attendu à 46. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 52,8 après 54,6. Il était attendu à 54,2. Quant au Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, il est ressorti à 51,4 en mai après 52,4 en avril. Il était attendu à 52,3.

A Paris, Société Générale a terminé leader du CAC 40 (+3,96% à 24,28 euros) après avoir annoncé hier l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan (multinationale néerlandaise spécialisée dans la gestion de parcs de véhicules) via sa filiale ALD Automotive. L'opération a été finalisée auprès d’un consortium mené par TDR Capital. La combinaison des activités d’ALD et de LeasePlan a vocation à créer le leader mondial dans les solutions de mobilité durable. En Bourse, ALD a gagné 1,40% à 11,59 euros.

En Europe, BT Group a gagné 0,44% à 148,50 pence après l'annonce du propriétaire d'Altice d'augmenter sa participation au capital de l'opérateur historique britannique. Avec le rachat de 650 millions de nouvelles actions, Patrick Drahi en détient désormais 24,5%, soit deux fois plus que le deuxième actionnaire, Deutsche Telekom. Le magnat milliardaire des télécommunications, qui est arrivé au capital de BT en juin 2021 avec une prise de participation de 12% avant de monter à 18% quelques mois plus tard, n'a pas l'intention de procéder à une OPA complète de l'opérateur britannique.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en baisse ce mardi. Des indices PMI décevants pour le mois de mai en zone euro et une note de Deutsche Bank sur le secteur du luxe ont fait pencher les indices dans le rouge dès les premiers échanges. Au chapitre des valeurs, Société Générale a caracolé en tête de l'indice phare de la place parisienne. A l'autre extrémité, Vivendi a été malmené tandis que Casino a été suspendu de la cote " à sa demande et jusqu'à nouvel ordre ". Le CAC 40 a fléchi de 1,33% à 7 378,71 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,99% à 4 342,38 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.