Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 plie : une hausse des taux de la Fed en mars se précise

(AOF) - Les marchés européens ont terminé leur semaine sur une note négative, minés par l'anticipation d'une hausse des taux de la Fed dès mars. Le marché attribue désormais une probabilité de 93% à un tel scénario. Les investisseurs ont en outre pris connaissance de statistiques économiques décevantes aux Etats-Unis, dont les ventes au détail et la confiance des ménages. L'indice CAC 40 a perdu 0,81% à 7 143 points, portant ses pertes depuis le début de la semaine à environ 1%. L'EuroStoxx50 a pour sa part cédé 1,03% à 4 721,03 points.

En Europe, l'action SAP a perdu 0,02% à 120,48 euros, le vent mauvais soufflant sur les valeurs de croissance en raison de la perspective d'une hausse des taux ne l'épargnant pas. L'éditeur de logiciels avait pourtant débuté la séance dans le vert, les investisseurs saluant une performance meilleure que prévu presque à tous les niveaux et la nouvelle accélération de la croissance du cloud. Autre bonne nouvelle, SAP a dévoilé un programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros. Elles seront utilisées principalement pour alimenter son plan de rémunération en actions.

A Paris, EDF a chuté de près de 15% à 8,84 euros, lourdement pénalisé par les décisions prises par le gouvernement pour limiter la hausse des prix de l'électricité à 4% en février. Le groupe, détenu à près de 84% par l'Etat, est contraint de vendre davantage d’électricité à prix réduit à ses concurrents, alors même que les cours flambent. Selon la première estimation d'EDF, cette mesure lui coutera cette année entre 7,7 et 8,4 milliards d’euros d'Ebitda, soit près de la moitié de l'Ebitda attendu par le groupe en 2021.

Esker a dévissé de 10,54% à 264 euros, les valeurs de croissance bien valorisées n'étant plus en odeur de sainteté du fait de la perspective d'une hausse des taux. Le groupe technologique a pourtant réalisé à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en franchissant le seuil des 130 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2021. Au cours du quatrième trimestre, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros, en croissance de 16% en données publiées et de 14% à taux de change constant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sur un an en France, l'Insee a confirmé que les prix à la consommation avaient augmenté de 2,8% en décembre 2021, comme le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,2%, après +0,4% en novembre. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé ont augmenté de 3,4%, comme en novembre. Sur un mois, il a augmenté de 0,2%, après +0,4% le mois précédent.

Le déficit de la balance commerciale française est ressorti en novembre 2021 à 9,7 milliards d'euros après 7,7 milliards en octobre. Il s'est aggravé en raison de la hausse des importations liée en grande partie à la progression des prix des matières premières.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont reculé de 1,9% en décembre 2021, là où le consensus tablait sur une stabilité. Elles avaient progressé de 0,2% en novembre (chiffre révisé de +0,3%). Hors secteur automobile, elles ont reculé de 2,3% en décembre, après une hausse de 0,1% le mois précédent (chiffre révisé de +0,3%) et un consensus de +0,2%.

Aux Etats-Unis, les prix à l'importation ont reculé de 0,2% en décembre 2021 par rapport au mois précédent. En novembre, ils avaient progressé de 0,7%.

La production industrielle a reculé de 0,1 % en décembre 2021 aux Etats-Unis, après avoir augmenté de 0,7 % en novembre (chiffre révisé de +0,5%). Le consensus Briefing.com était de +0,3% pour décembre. Pour sa part, le taux d'utilisation des capacités de production a atteint 76,5% en décembre, contre 76,6% en novembre (chiffre révisé de 76,8%) et un consensus Briefing.com de 77,1%.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises ont augmenté de 1,3% sur un mois en novembre 2021, après une hausse de 1,3% en octobre (chiffre révisé de +1,2%) et contre un consensus Briefing.com de +1%.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 68,8 en janvier 2021, selon une première estimation. Le consensus Reuters attendait 70. En décembre, l'indice était ressorti à 70,6.

Vers 17h30, l'euro perd 0,34% à 1,1416 dollar.