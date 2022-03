Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 perd plus de 1%, le pétrole toujours en hausse

(AOF) - Les marchés actions européens sont retombés aujourd'hui. Rien de nouveau n'est pourtant à signaler à propos de la guerre en Ukraine; un sujet de préoccupation que les investisseurs avaient récemment relégué au second plan. La séance a été marquée par la détente observée sur les marchés des taux longs après leur forte progression. En revanche, les cours du pétrole ont poursuivi leur ascension : 4,5% à 114,20 dollars pour le WTI. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,17% à 6 581,43 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1,55% à 3 865,45 points.

C'est un grand coup d'accélérateur qu'entend donner Volkswagen (-1,61% à 152,50 euros) en Espagne. Le constructeur automobile allemand va investir plus de 7 milliards d'euros afin d'y prendre le virage électrique. Cela passera par la construction d'une usine de batteries à Sagunto, près de Valence, et l'adaptation des deux usines Seat de Martorell (Catalogne) et Pampelune (Navarre). La nouvelle usine de Sagunto, qui devrait entraîner la création de 3 000 emplois, vise une production de 40 gigawattheures (GWh) par an. Le site devrait ouvrir en 2026.

TotalEnergies (+0,77% à 46,335 euros) déclare la guerre... à Yannick Jadot. Sur Twitter, la compagnie " multi-énergies " indique avoir pris la décision d'engager une action en diffamation contre le candidat écologiste à l'élection présidentielle qui l'avait accusé au début du mois d'être "complice du président russe Vladimir Poutine et des bombardements de la population civile" en Ukraine. La veille au soir, la multinationale française a justement annoncé qu'elle mettrait fin à ses achats de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie d'ici la fin de l'année.

24 heures après BNP Paribas, Crédit Agricole a annoncé hier soir la suspension de ses activités en Russie. En Bourse, le titre de la banque verte a reculé de 1,79% à 10,854 euros, pénalisé comme celui de ses concurrentes le recul des taux longs. Le groupe Crédit Agricole a précisé avoir cessé tout nouveau financement à des entreprises russes et toute activité commerciale dans le pays depuis le début du conflit. Le 7 mars, la banque avait détaillé son exposition à la Russie et l'Ukraine.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs se sont élevées à 772 000 en février 2022 en rythme annuel, à comparer avec 788 000 en janvier 2022 (chiffre révisé de 801 000) et un consensus Briefing.com de 820 000.

Vers 17h45, l'euro cède 0,24% à 1,10 dollar.