Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 perd 0,93% sur la semaine

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la semaine sur une note négative en raison d'une situation sanitaire toujours compliquée au niveau mondial. La ville de Shanghai a ainsi connu son premier cas de Covid non importé depuis deux mois et certains quartiers de Hong-Kong pourraient être confinés. En Europe, la situation politique en Italie a pesé sur le secteur bancaire. A Paris, l'actualité du jour a été l'entrée de Vivendi au capital de Prisa. L'indice CAC 40 a reculé de 0,56% à 5 559,57 points, portant son repli sur la semaine à un peu moins de 1%. L'EuroStoxx50 a cédé 0,53% à 3 599,06 points.

En Europe, Siemens a été électrique à Francfort, grimpant de quasiment 7,27% à 132,80 euros. Le géant industriel allemand surfe ainsi sur la publication, hier soir, de résultats préliminaires au premier trimestre de son exercice 2021 bien meilleurs qu'attendu. Il a notamment bénéficié de la spectaculaire reprise économique en Chine et de la bonne performance de sa division Digital Industries. Cette dernière affiche un chiffre d'affaires de 3,765 milliards d'euros, en hausse de 5% sur un an en comparable, contre un consensus de 3,561 milliards.

A Paris, Vivendi a pris une participation de 7,6% dans le groupe de médias et d'éducation, Prisa. En Bourse, l'action du groupe de médias a cédé 0,19% à 26,56 euros, surperformant légèrement l'indice CAC 40. Le groupe espagnol possède deux métiers principaux : l'éducation (plus de 50% des revenus) avec comme principale branche Santillana, fortement positionné sur les marchés sud-américains et la radio et la presse en Espagne. Prisa est notamment propriétaire du quotidien, El Pais.

Rémy Cointreau a perdu 0,35% à 145,90 euros en dépit d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Sur la période clef des fêtes de fin d'année, le numéro deux français a vu ses ventes rebondir de 25,1% en organique à 350 millions d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur 314 millions, un chiffre en hausse de 14,3% après -4% au deuxième trimestre et -33,2% au premier. Frappé de plein fouet par les confinements du premier semestre, le groupe charentais a bénéficié à plein d'un effet rattrapage.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'activité dans le secteur privé s'est contractée plus que prévu en janvier en France, a annoncé IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, est tombé à 47 contre 49,5 en décembre et un consensus Reuters de 49. Le PMI des services est passé de 49,1 à 46,5 et il était attendu à 48,5. Celui du secteur manufacturier a en revanche progressé de 0,4 point à 51,5 et il était attendu à 50,5.

L'activité dans le secteur privé s'est contractée un peu plus que prévu en janvier en zone euro, a annoncé IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, est tombé à 47,5 contre 49,1 en décembre et un consensus Reuters de 47,6. Le PMI des services est passé de 46,4 à 45 et il était attendu à 44,5. Celui du secteur manufacturier a reculé de 0,5 point à 54,7 et il était attendu à 54,5.

L'indice PMI Markit composite allemand est ressorti en janvier à 50,8. Les économistes tablaient sur 50,3 après 52 en décembre. Le PMI des services s'est établi à 46,8 contre un consensus de 45,3 après 47 en décembre. Le PMI manufacturier a atteint 57 contre un consensus de 57,5 après 58,3 en décembre.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens ont progressé de 0,7% en décembre. Les économistes tablaient sur une baisse de 2% après -2,2% en novembre.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI d'IHS Markit "flash" de janvier ressort à 59,1. Les économistes tablaient sur 56,5 après 57,1 en décembre. Le PMI des services s'est établi à 57,5. Le consensus le donnait à 53,6 après 54,8 en décembre. Le PMI composite a atteint 58 après 55,3 en décembre.

Vers 17h40, l'euro grappille 0,09% à 1,2177 dollar.