Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 pénalisé par le luxe, Danone, EssilorLuxottica et Orange

La confiance des ménages est restée stable en France en juillet, a indiqué l'Insee. À 85, l’indicateur qui la synthétise est inchangé et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022). Le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future a augmenté de nouveau de 2 points. La part de ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des 12 prochains mois a continué d’augmenter. Le solde correspondant a gagné 3 points mais reste néanmoins bien inférieur à sa moyenne de longue période.

Stellantis (+2,61% à 17,216 euros) a été l'un des rares membres du CAC 40 à échapper à la baisse du marché. Le constructeur automobile a établi de nouveaux records au premier semestre 2023 pour son chiffre d'affaires net, son résultat opérationnel courant et son bénéfice net. Le bénéfice net de 10,9 milliards d'euros est en augmentation de 37% et son résultat opérationnel courant de 14,1 milliards d'euros est en croissance de 11 %. Ce dernier a dépassé de 20% les attentes.

A Paris, l’action LVMH (-5,15% à 810 euros) a contribué à la sous performance en Europe de l'indice CAC 40 - dont il a occupé la dernière place – en entraînant dans son sillage Hermès et Kering. « Impressionnant, mais moins flamboyant qu’à l’accoutumé. » Invest Securities résume en ces termes le premier semestre du numéro un mondial du luxe. Si la performance de LVMH est qualifiée de solide par les analystes, ces derniers soulignent aussi la normalisation de sa croissance après plusieurs années d’accélération.

En Europe, Puma s'est adjugé 6,29% à 59,78 euros à la Bourse de Francfort. Le fabricant d'articles de sport a dégagé un bénéfice net de 55 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, en repli de 34,7% après 84,3 millions d'euros l'année précédente. L'Ebit a reculé de 21,2% à 115,3 millions d'euros, principalement en raison d'une marge bénéficiaire brute défavorable. Ce qui s'est traduit par une marge EBIT de 5,4 % contre 7,3 % un an auparavant. Son chiffre d'affaires ressort en amélioration de 11% sur la période, à 2,12 milliards d'euros.

(AOF) - Les marchés européens ont fini dans le rouge avant la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs seront surtout à l'affut des commentaires de son président sur sa future politique. La séance a été animée par les nombreux résultats d'entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Le mauvais accueil réservé aux performances trimestrielles de LVMH - qui a entraîné le luxe dans sa baisse - mais aussi de Danone, EssilorLuxottica et Orange s’est traduit par une sous-performance de la place parisienne. Le CAC 40 a perdu 1,35% à 7 315,07 points et l'EuroStoxx50, 1,04% à 4 345,51 points.

