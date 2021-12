Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 passe Noël au dessus des 7 000 points information fournie par AOF • 24/12/2021 à 14:10



(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé proches de l'équilibre. Les volumes ont été très réduits à Paris sachant que Londres a fermé à 13h30, les Bourses d'Euronext à 14h05 et que les Bourses de Francfort et Wall Street sont restées fermées. Après une séance difficile lundi, les indices actions sont repartis de l'avant, soutenus par des études semblant montrer qu'Omicron était plus contagieux que Delta mais moins susceptible de provoquer des formes graves. Ils ont également profité de bonnes statistiques américaines. Le CAC 40 a cédé 0,23% à 7 090,08 points. L'Euro Stoxx 50 a gagné 1,16%.



A Londres, Reckitt Benckiser a grappillé 0,18% à 6 280,5 pence. Le groupe britannique spécialisé dans la grande consommation a conclu un accord en vue de céder sa marque E45 et des sous-marques associées à Karo Pharma pour une valeur d'entreprise de 200 millions de livres sterling. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les marques ont eu un revenu net combiné de 43 millions de livres sterling.



Valneva a cédé 0,32% à 25,24 euros. Abandonné par le Royaume-Uni, le fabricant de vaccins est bien parti pour recevoir le soutien de l'Écosse. Jeudi soir, la biotech franco-autrichienne a annoncé être en discussions avancées avec l'agence de développement économique de l'Écosse " Scottish Enterprise ", pour une subvention de plusieurs millions de livres sterling visant à achever les travaux de construction et de mise en condition opérationnelle de son site de production stratégique de Livingston en Écosse.



Vers 14h, l'euro cède 0,08% à 1,1321 dollar.