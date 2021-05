Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 marque le pas

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont terminé en ordre dispersé. Sur le Vieux Continent, la séance avait pourtant bien débuté, les investisseurs étant rassurés par les propos d'un membre de la Fed, Robert Kaplan, le président de la Réserve fédérale de Dallas, selon lesquels l'institution conserverait sa politique monétaire très accommodante encore un certains temps. Mais, les indices ont vu leurs gains s'éroder lentement mais surement. Le CAC 40 a cédé 0,21% à 6 353,67 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,11% à 4 011,30 points.

Generali a gagné 0,34% à 17,705 euros à Milan. L'assureur italien a publié ce matin des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Ainsi, au cours des trois premiers mois de l'année, son résultat opérationnel s'établit à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 11% et supérieur de 9% au consensus. Generali a pu compter sur l'évolution positive de son activité Non Vie, de sa Gestion d'Actifs ainsi que sur la contribution du segment Holding et autres activités. La contribution de l'activité Vie est résiliente.

La nouvelle était attendue depuis plusieurs jours, la voici désormais officielle: TF1 est désormais le seul candidat en lice pour racheter son concurrent M6. Le groupe audiovisuel est entré en négociations exclusives avec l'allemand Bertelsmann, qui détient actuellement 48% de la Six via sa filiale RTL Group, et coiffe ainsi au poteau les autres prétendants qu'étaient Vivendi, Xavier Niel ou encore Daniel Kretinsky. En bourse, la nouvelle a porté les titres TF1 et M6, la Une dominant le SBF 120 avec un bond de 7,12% à 8,95 euros, contre un gain de 4,23% à 17,24 euros pour sa future acquisition.

Iliad a abandonné 10,23% à 136,40 euros malgré des résultats trimestriels en progression. La maison-mère de l'opérateur de télécoms Free est pénalisée par la suspension de son objectif 2021 de cash-flow opérationnel en France pour tenir compte de l'accélération programmée de son plan d'investissement dans la 5G.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'excédent de la balance commerciale de la zone euro en mars 2021 est ressorti à 15,8 milliards d'euros contre 29,9 milliards en mars 2020.

En deuxième estimation, le PIB de la zone euro au premier trimestre 2021 est confirmé en baisse de 0,6%. Sur un an, le PIB s'est contracté de 1,8%, conformément à la première estimation.

Aux Etats-Unis, 1,569 million de mises en chantier ont été comptabilisées en avril 2021 en rythme annuel. Le consensus Briefing.com tablait sur 1,715 million, après 1,733 million en mars (chiffre révisé de 1,739 million). Par ailleurs, 1,76 million de permis de construire ont été enregistrés en avril 2021. Le consensus visait 1,76 million, après 1,755 million en mars (chiffre révisé de 1,766 million).

Vers 17h40, l'euro gagne 0,48% à 1,2211 dollar.