Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 limite ses pertes, Vladimir Poutine met l'éteignoir sur les prix de l'énergie

(AOF) - Les bourses européennes sont retombées lourdement, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de prix de l'énergie toujours plus élevés sur l'inflation. La pression baissière s'est allégée dans le sillage du retournement à la baisse des cours de l'énergie, particulièrement spectaculaire pour le gaz au Royaume-Uni. Il passé d'une hausse de 39% ce matin à un repli de près de 9%, Vladimir Poutine ayant déclaré que la Russie augmenterait ses livraisons de gaz à l'Europe. Le CAC 40 a clôturé en repli de 1,26% à 6 493,12 points après avoir perdu jusqu'à plus de 2% en cours de séance.

Le secteur de la grande distribution s'est maintenu à flot, dans un contexte particulièrement dégradé pour les bourses européennes. Carrefour fait ainsi figure d'exception au CAC 40, porté par la bonne publication de son concurrent britannique Tesco. Celui-ci a en effet présenté ce matin une croissance des ventes organiques et un EBIT au-dessus des attentes des analystes, tout en relevant ses objectifs financiers annuels. Ceci permet au titre du distributeur de dominer largement l'indice FTSE 100, avec un gain de 4,82% à 265,20 pence.

Saint-Gobain n'est pas parvenu à surnager mercredi, pris au milieu d'une perturbation financière qui chamboule l'ensemble des bourses européennes. L'action du spécialiste des matériaux de construction cède ainsi 3,17% à 55,23 euros, alors que le groupe doit tenir aujourd'hui même sa réunion d'investisseurs (CMD). En amont de cette réunion, Saint-Gobain en a profité pour présenter ses objectifs financiers à horizon 2025 inclus dans son nouveau plan stratégique "Grow & Impact".

Le titre Rexel (+1,6% à 17,585 euros) s'est repris cet après-midi et échappe désormais au marasme ambiant, alors que le distributeur de matériel électrique a annoncé ce matin une importante acquisition outre-Atlantique. En effet, le groupe a conclu un accord en vue de l'acquisition de l'américain Mayer, un important distributeur de produits et services électriques implanté à Birmingham en Alabama. Cette opération de croissance extérieure s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise de 456 millions de dollars (environ 395,2 millions d'euros) et sera entièrement financée par de la dette.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les commandes à l'industrie ont reculé de 7,7% en août en Allemagne, a annoncé Destatis, l'Office fédérale de la statistique, après une progression de 4,9% en juillet et de 4,6% en juin. Elles étaient attendus en repli de seulement 2,1%.

En août 2021, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à juillet 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu en progression de 0,8%, selon le consensus Reuters.

L'enquête ADP révèle que le secteur privé américain a créé 568 000 emplois en septembre 2021. Le consensus Reuters tablait sur 428 000 après 340 000 (chiffre révisé de 374 000) en août.

Vers 17h40, l'euro cède 0,54% à 1,1535 dollar.