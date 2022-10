Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 lesté par les valeurs technologiques françaises

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère hausse, Paris faisant exception. Les investisseurs ont été rassurés par la BCE, qui a déclaré avoir retiré une part " substantielle du caractère accommodant de l'orientation de la politique monétaire ". Elle a en effet relevé de nouveau ses taux de 75 points de base. A Paris, les inquiétudes à propos des perspectives de Capgemini et de STMicroelectronics ont pesé sur le CAC 40. L'indice phare de la place parisienne a clôturé en repli de 0,51% à 6 244,03 points, tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 0,09% à 3 608,53 points.

Credit Suisse a décroché de 17,91% à 3,91 francs suisses pour venir échouer à la dernière place de l'indice suisse SMI. La banque helvétique en difficultés a dévoilé un plan de restructuration passant par la suppression de plus de 17% de ses effectifs et par une augmentation de capital de 4 milliards de francs suisses. C'est là où le bât blesse car les analystes s'attendaient à ce qu'elle finance sa réorganisation en cédant des actifs, afin d'éviter l'effet dilutif d'une levée de fonds. Il sera d'autant plus important que l'action est proche de son plus bas historique touché fin septembre.

A Paris, Casino s'affiche comme la plus forte hausse du SBF 120, son action grimpant de 19,40% à 10,37 euros. Le groupe de grande distribution a fait état d'une croissance de ses ventes au troisième trimestre, son chiffre d'affaires ressortant à 8,553 milliards d'euros, en hausse de 5,4% en données comparables. Son chiffre d’affaires (CA) en Amérique Latine est en progression de 23,4%. Les enseignes ont maintenu une bonne dynamique de croissance dans un environnement inflationniste, grâce à des mesures en faveur du pouvoir d’achat, avec un CA en hausse de +3,9% en données comparables.

STMicroelectronics dévisse de 7,54% à 32,30 euros et est ainsi refoulé à la dernière place de l'indice CAC 40. Si au cours des derniers trimestres, le fabricant de semi-conducteurs a pris pour habitude de surprendre favorablement les investisseurs, ces derniers jugent un peu courte la prévision de revenus pour le quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires est anticipé en progression de 23,7% à 4,40 milliards de dollars, à comparer avec un consensus Bloomberg s'élevant à 4,43 milliards de dollars. Cette légère déception de STMicroelectronics intervient dans un contexte de plus en plus dégradé pour l'industrie des semi-conducteurs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le Conseil des gouverneurs a décidé d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 75 points de base à compter du 2 novembre 2022. Son taux de refinancement passe à 2%. Le taux de rémunération de dépôt passe de 0,75% à 1,50%, tandis que le taux de prêt marginal est porté à 2,25%. Ce resserrement de la politique monétaire est conforme aux attentes. " Le Conseil des gouverneurs a (...) prévoit de continuer à relever les taux d'intérêt directeurs, pour assurer le retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme " a indiqué l'institution.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en septembre ont bondi de 0,4%. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,6% après un gain de 0,2% au mois d'août. Elles ont reculé de 0,5% hors transport après être restées stables en août. Le consensus s'élevait à +0,2%.

Les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 22 octobre, à 217 000 contre 214 000 la semaine précédente, a déclaré ce jeudi le département du Travail. Les économistes tablaient sur une moyenne de 220 000 inscriptions au chômage. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 219 000 contre 212 250 la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,438 million lors de la semaine au 15 octobre.

Le PIB américain bondit de 2,6% au troisième trimestre en rythme annualisé selon une nouvelle estimation alors que le consensus était de 2,4%. La tendance était opposée au deuxième trimestre : le PIB avait reculé de 0,6%.

A la clôture, l' euro perd 0,77% à 1,0004 dollar.