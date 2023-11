Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 légèrement au-dessus des 7000 points ; Legrand en queue de peloton

(AOF) - Les marchés européens ont bouclé cette séance de mercredi dans le vert. L'inflation harmonisée a ralenti en Allemagne au mois d'octobre conformément aux attentes tandis que le cours du pétrole s'affiche en baisse. Moment attendu de la journée, Jerome Powell n'a finalement pas livré de commentaires depuis Washington en matière de politique monétaire. Le patron de la Fed s'exprimera de nouveau demain. Côté valeurs, Crédit Agricole a fini dans le vert contrairement à Legrand. Le CAC 40 a progressé de 0,69% à 7034 points tandis que l'EuroStoxx 50 a glané 0,60% à 4178 points.

En Europe, Continental a figuré parmi les plus fortes hausses de l’indice DAX après avoir légèrement relevé ses perspectives. L’équipementier automobile allemand a vu son titre progresser de 3,98% à 64,26 euros alors qu’il anticipe pour sa division pneumatiques une marge d’Ebit entre 12,5% et 13,5% contre 12% à 13% précédemment. Cet optimisme du groupe se fonde sur un troisième trimestre solide, dont la performance est attribuée à l'ajustement des prix, à la discipline sur les coûts et à des chaines d'approvisionnement stabilisées.<

Dernière grande banque française cotée à publier ses comptes du troisième trimestre, Crédit Agricole SA a dévoilé un bénéfice net meilleur que prévu à la faveur du dynamisme de sa banque de financement et d'investissement. En Bourse, l'action de la Banque verte a gagné 1,14% à 11,72 euros au sein d'un CAC 40 en léger repli. UBS qualifie ces résultats de "décents" et souligne qu'ils ont été soutenus par des éléments exceptionnels. Le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) s'est en particulier distingué.

Legrand a enregistré la deuxième plus forte baisse de l'indice phare de la place parisienne, fléchissant de 1,32% à 82,24 euros. Le spécialiste des infrastructures électriques a dévoilé une croissance interne décevante au troisième trimestre, marquée par une évolution de l'activité une nouvelle fois plus faible que prévu aux Etats-Unis, précise Stifel. De son côté, UBS, qui reste à l'achat sur la valeur, s'attend à "des changements limités des estimations de bénéfices du consensus à la suite de ces résultats".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a été confirmée à 3% en rythme annuel en octobre en Allemagne, en ligne avec les attentes. Elle a ralenti par rapport à septembre : 4,3%.

En septembre, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l’UE, par rapport à août 2023, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En août 2023, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l’UE. En septembre 2023, par rapport à septembre 2022, l’indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 2,9% dans la zone euro et de 2,7% dans l’UE.

Aux Etats-Unis, les ventes des grossistes ont progressé de 2,2% en septembre après 2% en août. Les stocks sont en hausse de 0,2%, alors qu'ils étaient attendus stables, après une baisse de 0,1% en août.

A la clôture, l'euro glane 0,11% à 1,0713 dollar.