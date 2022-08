Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 lâche du lest en dépit d'indicateurs américains sur l'emploi rassurants

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en baisse. La journée aura été marquée par la publication d’un rapport américain sur l'emploi bien meilleur que prévu pour juillet. S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’économie américaine, il renforce aussi les anticipations d'une politique monétaire de la Fed toujours agressive. Du côté des valeurs, et alors que le bal des résultats arrive à son terme, certaines ont tiré leur épingle du jeu comme Crédit Agricole. Le CAC 40 a cédé de 0,63 % à 6472 points, réduisant ses gains sur la semaine à 0,71%. L'EuroStoxx 50 a perdu 0,80 % à 3731,22 points.

A la Bourse de Milan, le fabricant de pneumatiques italien Pirelli (+4,37% à 4,42 euros, soit la seconde plus forte hausse de la Bourse de Milan) a publié au deuxième trimestre 2022, un bénéfice net en hausse de 37,8% à 123,2 millions d'euros, contre 89,4 millions au second trimestre 2021. Son chiffre d'affaires est en progression de 26,9% à 1,67 milliards d'euros par rapport au deuxième trimestre 2021. La croissance organique est ressortie à 19,8% et la croissance hors effet de change, à 7,1%.

A Paris, Rothschild & Co a chuté de 5,18 % à 34,75 euros, soit la seconde plus mauvaise performance du marché SRD au lendemain de l'annonce de résultats en nette baisse au premier semestre. Le groupe financier a enregistré un recul de 19% de son résultat avant impôt à 414 millions d’euros pour des revenus en hausse de 2% à 1,38 milliard. L'activité d’investissement et de dette privée (Merchant Banking) a pesé sur les comptes de Rothschild & Co du fait de la chute de 34,6% à 121 millions d’euros de son résultat imposable.

Déjà à la fête hier, l'action Crédit Agricole (+1,98 % à 9,73 euros) poursuit sa belle dynamique, le groupe bancaire ayant dévoilé une performance meilleure qu'attendu au deuxième trimestre. Cette période a été marquée par une activité record dans la Banque de financement et d'investissement, soutenue par les métiers de taux, crédit, changes et matières premières.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La France a enregistré un déficit commercial de 13,07 milliards d'euros en juin après - 12,9 milliards d'euros en mai, ont annoncé les Douanes. Il était attendu à - 12,56 milliards d'euros. Depuis le début de l’année 2022, la hausse des importations, comme celle des exportations continue d’être avant tout tirée par celle des prix.

En juin 2022, la production a augmenté de nouveau dans l'industrie manufacturière (+1,2 % après +1,0 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (+1,4 % après +0,2 %, chiffre relevé de stable), a indiqué l'Insee. La production industrielle était attendue en recul de 0,2%.

Les Etats-Unis ont créé 528 000 postes en juillet contre 250 000 attendus. Les chiffres de mai et de juin ont été révisés de 384 000 et 372 000 à respectivement 386 000 et 398 000. Le taux de chômage a reculé à 3,5%, alors qu'il était attendu stable à 3,6%. Le salaire horaire moyen a augmenté de +0,5% en juillet, à comparer avec un consensus de +0,3%.

A la clôture, l'euro perd 0,84% à 1,0165 dollar.