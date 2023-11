Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 garde la tête hors de l'eau, Bayer dévisse

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé une séance calme tant sur le plan macroéconomique que de l’actualité des sociétés. Ce lundi a été marqué par la poursuite de la hausse des cours du pétrole alors que, selon Reuters, l'Opep+ envisagerait de réduire de nouveau sa production. En Europe, Bayer a flanché après l'échec d'un important essai clinique. A Paris, Ipsen a été dégradé par Jefferies. L'indice CAC 40 a gagné 0,18% à 7 246,93 points tandis que l'EuroStoxx50 a grappillé 0,07% à 4 343,89 points. Londres et Francfort ont fini en léger repli.

En Europe, Bayer (-17,96% à 34,005 euros) a fini en tant que lanterne rouge du DAX40 après avoir été frappé par deux mauvaises nouvelles. D’une part, le groupe chimique allemand a annoncé dimanche l'abandon de son essai clinique Oceanic-AF, son anticoagulant Asundexian s’étant montré inefficace. Il s’agissait de l'un des principaux produits de son pipeline, dont le potentiel était évalué à plus de 5 milliards d’euros de revenus annuels. D’autre part Bloomberg a rapporté samedi que sa filiale Monsanto a été condamnée à payer 1,5 milliard de dollars par un tribunal du Missouri.

A Paris, Ipsen a enregistré l'une des plus fortes baisses du SBF 120, pénalisé par la dégradation par Jefferies. Le broker est passé d'Achat à Conserver avec un objectif de cours abaissé de 130 à 116 euros, provoquant un repli du titre de 2,98% à 104,10 euros. Jefferies invoque des "vérifications médicales" qui suggèrent des risques pesant sur le pipeline du laboratoire pharmaceutique: les médicaments Onivyde, elafibranor, Tazverik et Decapepty ont vu leurs perspectives de ventes revues à la baisse par le broker après les commentaires de médecins sur leur utilisation dans la vie réelle.

Dans le cadre du projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, Safran (+0,09% à 160,07 euros) a été informé de la décision du gouvernement italien d'exercer son "Golden Power" et de s'opposer ainsi à la vente à Safran de Microtecnica S.r.l, société regroupant les actifs localisés en Italie. Suite à cette décision, l'équipementier pour le secteur aéronautique reste engagé dans l'opération et travaille avec toutes les parties prenantes afin de déterminer les prochaines étapes. Le cas échéant, des informations complémentaires seront communiquées.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production industrielle en octobre ont chuté de 11% en rythme annuel en Allemagne en raison principalement d'un effet de base. Ils sont en ligne avec les attentes. Les prix à la production industrielle avaient chuté de 14,7% en septembre en rythme annuel.

Les investisseurs attendent l'indice des indicateurs avancés en octobre aux Etats-Unis à 16 heures.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,31% à 1,0943 dollar.