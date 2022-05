Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 gagne plus de 1% : la Chine rassure

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en hausse; les investisseurs étant rassurés par la levée de certaines restrictions sanitaires à Shanghai. Les Bourses asiatiques ont ainsi montré la voie ce matin. Les principales statistiques américaines n'ont par ailleurs pas apporté de mauvaises surprises. Les investisseurs attendent désormais une intervention de Jerome Powell plus tard dans la soirée. L’indice CAC 40 a clôturé en progression de 1,30% à 6 430,19 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 1,45% à 3 738,62 points.

En Europe, Daimler Truck a bondi de plus de 6% à 28,72 euros par action sur la place Francfort. Le constructeur allemand de poids lourds et de cars a relevé ses objectifs 2022 en raison de la forte demande et du relèvement de ses prix. La société, qui s'est introduite en Bourse fin 2021, vise désormais un chiffre d'affaires compris dans une fourchette comprise entre 48 et 50 milliards d'euros, contre une précédente fourchette comprise entre 45,5 et 47,5 milliards d'euros. En parallèle, Daimler Truck anticipe désormais un Ebit annuel " en ligne " avec celui de 2021, contre " en légère baisse " auparavant.

A Paris, Engie profite à plein de la crise actuelle. L’énergéticien, qui achète, mais aussi vend, l'essentiel de son gaz sur le marché, a largement limité l'impact de la flambée des prix de l'énergie grâce à des contrats de couverture. Le groupe a également réduit son exposition directe au gaz russe. A cet égard, Engie a trouvé un accord avec son fournisseur russe Gazprom pour payer ses achats en respectant les sanctions européennes sans pour autant s'exposer à la volatilité de la devise russe, le Kremlin obligeant les sociétés à régler en roubles. A Paris, le titre a bondi de 5,33% à 12,25 euros.

Aramis Group a progressé de 1,69% à 5,70 euros sur la place de Paris, après avoir confirmé ses objectifs annuels. Pour son exercice qui s'achèvera fin septembre 2022, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion vise toujours un chiffre d'affaires total de plus de 1,7 milliard d'euros, une croissance des volumes B2C vendus de véhicules reconditionnés supérieure à +45%, et un Ebitda ajusté positif.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, le taux de chômage baisse de 0,1 point au premier trimestre pour atteindre 7,3%, soit son niveau le plus bas depuis 2008, après une baisse de 0,6 point le trimestre précédent. "La crise ukrainienne et la remontée des taux risquent cependant de casser cette dynamique", estime cependant Guillaume Moukala, économiste chez Asterès.

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l’Union européenne au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Au quatrième trimestre 2021, l’emploi avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et dans l’UE.

Au cours du premier trimestre 2022, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l’Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Le consensus anticipait un maintien de la première estimation à +0,2% pour la zone euro. Au quatrième trimestre 2021, le PIB avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,5% dans l’UE.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail au mois d'avril ont progressé de 0,9% conformément aux attentes après +1,4% en mars (chiffre révisé de +0,7%).

L'indice NAHB du marché immobilier américain est ressorti en mai à 69. Les économistes tablaient sur 75 après 77 en avril.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises en mars ont progressé de 2% en mars. Le consensus tablait sur une hausse de 1,9% après +1,8% en avril (chiffre révisé de +1,5%).

Aux Etats-Unis, la production industrielle en avril a progressé, sur un mois, de 1,1%. Les économistes tablaient sur +0,5% après +0,9% en mars. Sur un an, elle progresse de 6,4% après +5,36% en mars (chiffre révisé de +5,47%). Le taux d'utilisation des capacités de production a atteint en avril 79% contre un consensus de 78,6% après 78,3% en mars.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,94% à 1,0535 dollar.