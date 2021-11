Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 franchit un cap historique

(AOF) - Les marchés européens ont terminé vendredi soir une semaine historique dans le vert. Le CAC 40 a ainsi dépassé pour la toute première fois la barre symbolique des 7 000 points, quand le Stoxx 600 a atteint un nouveau record. Les investisseurs ont capitalisé sur les propos rassurants des banques centrales, avant que la pilule anti-covid de Pfizer et les excellents chiffres de l'emploi américain en octobre ne viennent appuyer leur optimisme, au milieu d'une nouvelle flopée de résultats trimestriels. Ainsi le CAC 40 a gagné 0,76% à 7 040,79 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,58% à 4 358,42 points.

IAG bondi de 6,11% à 180,16 pence sur la place de Londres grâce à la pilule de Pfizer, après avoir passé toute la matinée dans le rouge dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre 2021. La maison mère de British Airways et Iberia a accusé une perte nette de 574 millions d'euros sur la période, contre une perte nette de 1,76 milliard d'euros un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle (hors éléments exceptionnels) ressort à 485 millions d'euros, contre 1,3 milliard d'euros un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il a plus que doublé à 2,71 milliards d'euros.

Après avoir été contraint par les autorités de régulation de mettre leurs actionnaires au pain sec pendant la pandémie, le secteur financier français multiplie les annonces de programmes de rachat d'actions. Dans le sillage de BNP Paribas et de Société Générale, Axa a annoncé jeudi soir qu'il rachèterait jusqu'à 1,7 milliard d'euros de ses titres. En Bourse, pénalisée par la baisse du rendement du 10 ans, l'action de l'assureur a malgré tout perdu de l'altitude : -0,2% à 25,50 euros.

JCDecaux a accéléré à la hausse vendredi après-midi, après les nouvelles venues de Pfizer et la publication des très bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, un de ses principaux marchés. Le groupe s'est ainsi adjugé l'une des premières places du SBF 120 grâce à une hausse de 5,07% à 25,26 euros par action. Le titre n'avait jusque là que peu profité du fort rebond de l'activité du groupe au cours du troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la communication extérieure a en effet bondi de 30,5% sur un an, dont +28,6% en organique, pour s'établir à 706,5 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes au détail dans la Zone euro ont reculé de 0,3% en septembre sur un mois, alors que les analystes attendaient une progression de 0,3%, après une hausse de 1% (révisé) en août. En données annualisées, elles sont grimpé de 2,5%, contre des attentes à +1,5% et un mois d'août à +1,5% (révisé).

L'économie américaine a créé 531 000 postes en octobre après 312 000 emplois en septembre, chiffre révisé de 194 000. Le marché prévoyait 450 000 créations. Le chiffre d'août a été révisé de 366 000 à 483 000. Le taux de chômage est, lui, passé de 4,8% à 4,6% alors qu'il était anticipé à 4,7%. Le salaire horaire moyen a, lui, progressé de 4,9% sur un an, à comparer avec un consensus de 4,9%.

Vers 17h45, l'euro grappille 0,05% à 1,1560 dollar.