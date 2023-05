Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 flanche : inquiétudes sur le plafond de la dette aux Etats-Unis

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont atteint 683 000 unités en avril en rythme annuel, soit plus que le consensus s'élevant à 663 000. Les ventes de mars se situaient à 656 000.

L'inflation a atteint 8,7% en avril en rythme annuel au Royaume-Uni contre un consensus de 8,3% après 10,1% en mars. Hors énergie et alimentation, l'inflation est ressortie à 6,8%, en accélération par rapport à mars, 6,2%. Le marché anticipait 6,2%. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis mars 1992.

Chargeurs a signé la seconde plus forte baisse du marché SRD : - 10,82% à 12,86 euros. Sa forte chute s'explique par la publication d'une performance décevante au premier trimestre 2023. Sur cette période, son chiffre d'affaires a baissé de 16,6% à 169,7 millions d'euros. En organique, il a chuté de 18%. Les ventes totales du groupe s'élevaient à 203,5 millions d'euros au premier trimestre 2022. Son pôle technologies a souffert avec un chiffre d'affaires diminuant de 20,5% en organique à 122 millions d'euros.

Au sein d'un marché parisien en net repli, Compagnie des Alpes (+5,59% à 15,48 euros) s'est distingué grâce des résultats encourageants au premier semestre, clos fin mars. Le résultat net part du groupe, à 107,6 millions d'euros, a baissé de 4,5%. L'excédent brut opérationnel (EBO) en données comparables a, lui, augmenté de 1,3% à 232,7 millions d'euros. Pour le groupe " cette performance est d'autant plus notable qu'à périmètre comparable, la hausse des coûts liés à l'énergie s'élève à 23 millions d'euros ".

En Europe, Kingfisher a fléchi de 1,99% à 241,90 pence à la Bourse de Londres. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a engrangé 3,27 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires au titre du premier trimestre clos fin avril, en recul de 3,3%. Dans l'Hexagone, les ventes atteignent 1,12 milliard de livres sterling, en recul de 4,1% à taux de change constant avec, dans le détail 578 millions de livres sterling pour Castorama (-3,1%) et 538 millions de livres sterling pour Brico Dépôt -5,2%).

(AOF) - Les marchés européens ont reculé nettement, prolongeant leur baisse de mardi alors que les discussions sur le plafond de la dette américaine sont dans l’impasse. Selon Bloomberg, des discussions devraient cependant avoir lieu mercredi entre les négociateurs républicains et la Maison Blanche. L'inflation plus élevée que prévu au Royaume-Uni en avril a également alimenté l'aversion pour le risque. Seule Eurofins Scientific a échappé à la baisse au sein du CAC 40. L'indice parisien s’est replié de 1,70% à 7 253,46 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 1,84% à 4 262,64 points.

