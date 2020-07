Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 flanche en fin de séance et perd 3,50% sur la semaine

(AOF) - Les marchés européens ont perdu pied en fin de séance, suivant Wall Street qui a vu fondre ses gains initiaux. Le Nasdaq a fait exception grâce aux bons résultats d'Apple, Amazon et Facebook. Alors que l'impact du confinement sur l'économie a été mesuré en Europe (-13,8% pour la France), la dégradation de la situation sanitaire inquiète : record de nouveaux cas depuis juin en Espagne et de décès en Floride. A Paris, les résultats de Vinci et Legrand ont été sanctionnés. Le CAC 40 a clôturé en repli de 1,43% à 4 783,69 pts et perdu 3,49% sur la semaine. L'EuroStoxx a cédé 1,06% à 3 173,32 pts.

En Europe, Nokia s'est envolé à la bourse d'Helsinki, gagnant 11,55% à 4,05 euros, après que le géant des télécoms a annoncé des résultats meilleurs qu'attendus au second trimestre 2020. Le groupe finlandais est en effet repassé dans le vert sur les trois derniers mois, enregistrant un bénéfice opérationnel de 170 millions d'euros, contre une perte de 57 millions à la même époque l'an dernier. Le chiffre d'affaires a reculé de 11% à 5,09 milliards d'euros, affecté à hauteur de 300 millions d'euros par le covid-19, qui a généré des problèmes de livraison et de mise en œuvre.

A Paris, BNP Paribas, première banque française à dévoiler ses comptes du deuxième trimestre, a dévoilé une performance meilleure que prévu grâce à des provisions plus faibles que prévu et les très bons résultats du courtage obligataire. En nette hausse ce matin, l'action n'a pourtant pas résisté à la pression baissière de fin de séance et clôturé en repli de 0,77% à 34,115 euros de son action. Cette publication renforce la crédibilité de la prévision de BNP Paribas d'un résultat net part du groupe en recul de 15 à 20% cette année.

Suez a bondi de 8,43% à 11,185 euros tandis qu'Engie s'est adjugé 4,01% à 11,29 euros, soit la plus forte progression du CAC 40. Les investisseurs spéculent sur le devenir de la participation de 32,6% du second dans le premier à la suite des déclarations du président du Conseil d'administration d'Engie. "Concernant Suez, je dirais que tout est ouvert tout comme pour d'autres positions similaires que nous détenons dans d'autres entités cotées", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, rapporte Reuters.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au deuxième trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 13,8 %, après -5,9 % au premier trimestre 2020, a annoncé l'Insee. Il est ainsi 19,0 % plus bas qu'au deuxième trimestre 2019. Le consensus Reuters était de -15,3%. L'évolution négative du PIB au premier semestre 2020 est liée à l'arrêt des activités " non essentielles " dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai. La levée progressive des restrictions conduit à une reprise graduelle de l'activité économique aux mois de mai puis de juin, après le point bas atteint en avril.

En juin 2020, les dépenses de consommation des ménages français en biens dépassent leur niveau de février, + 2,3 % en volume par rapport à février, après leur fort repli durant la période de confinement, a annoncé l'Insee. C

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé accélérerait à +0,9 %, après +0,2 % en juin en France. Sur un mois, il augmenterait de 0,4 %, après +0,1 % le mois précédent. Le consensus Reuters était de 0,3%.

Le PIB de la zone euro a chuté de 12,1% au deuxième trimestre par rapport au précédent, pénalisé par le confinement, a annoncé Eurostat. Il a baissé de 15% en rythme annuel, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à -14,5%. Il s'agit de loin des reculs les plus importants depuis le début des séries temporelles en 1995.

En juillet, un mois au cours duquel des mesures de confinement du COVID-19 ont continué d'être levées, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,4%, contre 0,3% en juin selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus Reuters est de 0,2%.

En juin 2020, le mois pendant lequel les mesures du confinement liées à la Covid-19 ont commencé à être abrogées dans la plupart des États membres, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 7,8% dans la zone euro, en hausse par rapport au taux de 7,7% enregistré en mai 2020.

Aux États-Unis, l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan a reculé à 72,5 en juillet après 78,1 en juin. Cette publication est en dessous de l'estimation des analystes de 73.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de la région de Chicago est ressorti à 51,9 en juillet 2020, un niveau bien supérieur au consensus de 43,9. En juin, l'indice avait atteint 36,6. L'indice repasse la barre des 50 (signifiant une expansion du secteur manufacturier) pour la première fois depuis le mois d'août 2019.

Aux Etats-Unis, les revenus des ménages ont baissé de 1,1% en rythme mensuel en juin contre -4,4% en mai et un consensus de -0,5%. Leur consommation a augmenté de 5,6%, à comparer à l'attente des analystes de +5.5% et +8,5% en mai.

Vers 17h45, l'euro perd 0,13% à 1,1827 dollar.