Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 flanche de plus de 4% sous les 4 400 points

(AOF) - Les marchés actions européens, fermés pour la plupart vendredi, ont débuté le mois de mai en nette baisse. Si le Vieux Continent a rattrapé une partie du recul de Wall Street vendredi, les Bourses ont aussi souffert de la montée des tensions sino-américaines. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a affirmé qu'il existait des " preuves immenses " que le Covid-19 trouvait son origine dans un laboratoire de la ville de Wuhan. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 4,24% à 4 378,23 points et l'EuroStoxx50 a cédé 3,97% à 2 811,63 points.

Telefonica a bondi dans un marché déprimé. Les investisseurs applaudissent la confirmation de négociations entre le groupe espagnol et l'opérateur américain Liberty Global en vue d'une fusion de la filiale britannique 02 du spécialiste télécoms espagnol avec le câblo-opérateur Virgin Media. Le groupe ibérique a précisé que les discussions ne sont qu'à un stade préliminaire.

C'est une chute qui donne le vertige. Le marché français des voitures particulières neuves, segment de référence sur le marché automobile, s'est effondré de 88,8% en avril 2020 sur un an, avec 20 997 nouvelles immatriculations. C'est ce qu'a révélé le Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA). En Bourse, cela s'est traduit par un lourd recul des titres de PSA (-3,86% à 12,57 euros) et Renault (-5,71% à 17,07 euros). Le premier a vu ses ventes plonger de 84,4% et le deuxième chuter de 83,9%.

bioMérieux (-0,26% à 113 euros) a reçu l'autorisation d'utilisation en urgence (EUA - Emergency Use Authorization) de la FDA pour son panel Biofire RP2.1, qui inclut 22 pathogènes responsables d'infections respiratoires, dont le SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19. L'inclusion du SARS-CoV-2 dans ce panel permet d'identifier rapidement et en un seul test, les patients atteints d'un pathogène respiratoire courant ainsi que ceux atteints du Covid-19. Ce test détecte le SARS-CoV-2 en environ 45 minutes à partir d'un prélèvement nasopharyngé réalisé avec un écouvillon

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction de l'activité dans le secteur manufacturier de la zone euro a été légèrement plus forte en avril qu'initialement estimé, a annoncé le bureau d'études IHS Markit. Il est ressorti à 33,4 contre 33,6 en première estimation, un consensus de 33,6 et 44,5 en mars. " Les données PMI préfigurent toutefois une baisse trimestrielle de l'activité industrielle d'au moins 10 % et la reprise du secteur manufacturier devrait s'avérer désespérément lente " a commenté le bureau d'études.

La nette contraction de l'activité dans le secteur manufacturier français en avril, a été confirmée par le bureau d'études IHS Markit. Il est ressorti à 31,5 contre 31,5 en première estimation, un consensus de 31,5 et 43,2 en mars. Il signale la plus forte détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier français depuis le lancement de l'enquête il y a plus de vingt-deux ans.

La contraction de l'activité dans le secteur manufacturier allemand a été très légèrement plus faible en avril qu'initialement estimé, a annoncé le bureau d'études IHS Markit. Il est ressorti à 34,5 contre 34,4 en première estimation, un consensus de 34,4 et 45,4 en mars.

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont chuté de 10,3% en mars sur un mois, leur plus forte chute depuis la crise de 2008-2009. Le consensus attendait -9,8%, après une quasi stabilité (révisée à -0,1%) en février.

Vers 17h30, l'euro recule de 0,31% à 1,0915 dollar.