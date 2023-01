Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 finit sur les 7 050 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini proches de l'équilibre sur fond de statistiques économiques encourageantes pour le début d’année et de résultats américains mitigés. Les indices des directeurs d'achat pour janvier semblent ainsi éloigner les risques de récession en zone euro. Aux Etats-Unis, les résultats de plusieurs grands groupes, dont GE et 3M, se sont avérés contrastés. L’indice CAC 40 a gagné 0,26% à 7 050,48 points tandis que l’EuroStoxx50 a grappillé 0,05% à 4 153,02 points. En revanche, les indices Dax40 et FTSE 100 ont reculé.

Moins de 15 jours après son avertissement, Logitech a dévoilé ses résultats finaux, qui sont ressortis en ligne avec les attentes. Le titre spécialiste des périphériques informatiques (souris, casques audio…) a gagné 3,41% à 53,92 francs suisses, se classant en tête de l'indice suisse, SMI. " La faiblesse de la demande en provenance des consommateurs et des entreprises ont eu un impact sur les résultats ", explique UBS. Comme point positif de cette publication, l'analyste souligne une demande en provenance du consommateur final bien plus élevée que prévu.

Interparfums a reculé en bourse à Paris (-0,80% à 61,70 euros) après avoir enregistré une croissance de ses ventes de plus de 60% à 192,6 millions d’euros au quatrième trimestre. Cette forte hausse a permis au groupe d’afficher un chiffre d’affaires annuel de 706,6 millions d’euros, en progression de 26%, réalisant au passage une nouvelle année record en 2022. Cette bonne performance n’est pas une surprise pour le marché, le fabricant de parfums ayant relevé au début du mois son objectif de revenus. Il visait des ventes entre 705 et 710 millions d’euros, en progression de plus de 25%.

Eurobio Scientific a gagné 2,76% à 17,88 euros, Le groupe français spécialiste du diagnostic médical in vitro présenté hier un chiffre d'affaires annuel consolidé au 31 décembre 2022 de 152,5 millions d'euros, en recul de 17%. Les revenus sont en croissance de 15% sur son cœur d'activité hors COVID à 93,4 millions. Les activités exceptionnelles liées à la Covid ont rapporté 59,1 millions, en repli de 42%. L'activité Covid ne représente plus que 39% du chiffre d'affaires consolidé (contre 56% en 2021), dans un marché marqué par une forte baisse des prix de vente et des volumes de tests.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction du secteur privé français s'est amplifiée en janvier contrairement aux attentes, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49 contre un consensus de 49,5 et 49,1 en décembre. Dans le détail, le PMI des services est passé de 49,5 à 49,2 entre décembre et janvier et il était anticipé à 49,8. Il affiche un plus bas de 22 mois. Le PMI du secteur manufacturier est, lui, passé de 49,2 à 50,8 entre décembre et janvier et il était anticipé à 49,6. Il affiche un plus haut de 7 mois.

Le climat des affaires en France reste quasi stable en janvier, comme depuis septembre 2022, a indiqué l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, a perdu 1 point par rapport à décembre. À 102, il reste légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2023, le climat des affaires dans l’industrie manufacturière s’améliore légèrement, pour le deuxième mois consécutif, a indiqué l’Insee. À 103, l’indicateur synthétique se situe au-dessus de sa moyenne de long terme. « Les soldes d’opinion sur l’évolution de la production passée et sur les carnets de commande étrangers contribuent à la hausse de l’indicateur synthétique », a expliqué l'institut national de la statistique.

La secteur privé de la zone euro a renoué avec la croissance en janvier, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 contre un consensus de 49,8 et 49,3 en décembre. Dans le détail, le PMI des services est passé de 49,8 à 50,7 entre décembre et janvier et il était anticipé à 50,2. Il affiche un plus bas de 6 mois. Le PMI du secteur manufacturier est, lui, passé de 47,8 à 48,8 entre décembre et janvier et il était anticipé à 48,5. Il est au plus haut de 5 mois.

La contraction du secteur privé allemand est globalement conforme aux attentes en janvier, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,7 contre un consensus de 49,6 et 49 en décembre. Dans le détail, le PMI des services est passé de 49,2 à 50,4 entre décembre et janvier et il était anticipé à 49,6. Il affiche un plus bas de 7 mois. Le PMI du secteur manufacturier est, lui, passé de 47,1 à 47 entre décembre et janvier et il était anticipé à 47,9.

La contraction du secteur privé américain s'est amoindrie en janvier, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 46,6 contre 45 en décembre, soit un plus haut depuis 3 mois. Dans le détail, le PMI des services est passé de 44,7 à 46,6 entre décembre et janvier et il était anticipé à 45. Le PMI du secteur manufacturier est, lui, passé de 46,2 à 46,8 entre décembre et janvier et il était anticipé à 46. Il affiche un plus haut depuis 2 mois.

L'euro a été stable à 1,0871 dollar.