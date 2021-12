Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 fait de la résistance avant l'inflation américaine

Les stocks des grossistes américains ont progressé de 2,3% au mois d'octobre par rapport à septembre, alors que les analystes attendaient une hausse de 2,2%. Ils avaient progressé de 1,4% un mois plus tôt.

Vivendi a gagné 0,36% à 11,20 euros par action. Comme annoncé à la mi-septembre, le géant des médias acquerra bel et bien les 24,7 millions de titres Lagardère (+4,94% à 24,22 euros) détenus par le fonds Amber Capital, représentant une participation de 17,5%. L'opération, qui devrait intervenir d'ici le 15 décembre prochain une fois toutes les autorisations obtenues, se fera au prix de 24,10 euros par action Lagardère.

