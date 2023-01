Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 fait de la résistance après une séance agitée en statistiques

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé ce mercredi après la publication de plusieurs statistiques qui ont montré la faiblesse de l'économie américaine. La production industrielle est ressortie plus faible que prévu en décembre tout comme les ventes au détail qui ont reculé. Les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de la confirmation à 9,2% sur un an de la hausse des prix à la consommation dans la zone euro en décembre. Le CAC 40, en hausse pour la sixième séance consécutive, a grappillé 0,09% à 7 083 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,01% à 4 173 points.

En Europe, le groupe suisse du luxe Richemont , propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a gagné 1,31% à 137,90 francs suisses et dominé l'indice suisse SMI. Si ses ventes au titre de son troisième trimestre 2022-23 sont inférieures aux attentes, la division la plus rentable, la joaillerie, a mieux résisté que certains investisseurs ne le craignaient. Le groupe a affiché des ventes en hausse de 8% à 5,4 milliards d'euros (contre 4,9 milliards d'euros fin 2021), bien que celles-ci ont été freinées par la Chine avec l'explosion du nombre de cas de Covid-19.

A Paris, BNP Paribas (+0,25% à 59,64 euros) a affiché l’une des plus fortes progressions de l’indice CAC 40 avant de voir sa progression se réduire. BMO Groupe Financier a confirmé la réception des autorisations réglementaires nécessaires pour finaliser l’acquisition de Bank of the West auprès de la banque française. " Sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation habituelles restantes énoncées dans l'accord ", l’opération devrait prendre effet le 1er février 2022. BNP Paribas avait annoncé la cession de sa filiale américaine pour 16,3 milliards de dollars (14,4 milliards d'euros) en décembre 2021.

Fnac-Darty (-6,78% à 34,08 euros) a accusé la plus forte baisse du SBF 120. Hier, le groupe a fait état de résultats préliminaires 2022 dégradés, ce qui l'oblige à reporter d'un an son objectif de cash-flow libre opérationnel. Ce dernier est négatif à hauteur de 30 millions d'euros impacté par une baisse des ventes en décembre et par des effets négatifs du besoin en fonds de roulement. Il s'élevait à 170 millions d'euros en 2021. En conséquence, l'objectif de cash-flow libre cumulé d'environ 500 millions d'euros est étendu à la période 2021-2024. Ce montant était auparavant prévu sur la période 2021-2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a ralenti à 9,2% en décembre, contre 10,1% en novembre, selon les données finales d'Eurostat. Il s'agit du plus bas niveau de l'inflation depuis août 2022 en raison notamment du recul continu des prix de l'énergie. Les prix ont finalement reculé de 0,4% contre un consensus de -0,4% après -0,1% en novembre. L'inflation annuelle '"core", qui exclut les éléments les plus volatiles, est pour sa part confirmé à 5,2% en décembre, après 5% en novembre.

La production industrielle a reculé de 0,7% en décembre aux Etats-Unis alors qu'elle était attendue en repli de 0,1%. Elle avait baissé de 0,6% en novembre, chiffre révisé de -0,2%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 79,4% en novembre à 78,8% en décembre. Il était attendu à 79,6%.

Les ventes au détail ont reculé de 1,1% en décembre aux États-Unis alors qu'elles étaient anticipées à -0,8%. Elles avaient augmenté de 1% en novembre. Hors automobile et essence, elles ont reculé de 0,7% en décembre contre -0,5% en novembre.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de décembre 2022 a baissé de 0,5% , contre un consensus de -0,1%, après avoir augmenté de 0,2% le mois précédent. Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,1%, conformément au consensus, après une hausse de 0,2% en novembre.

Le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera connu à 20h00.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,23% à 1,0818 dollar.