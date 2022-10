Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 fait carton plein et repasse au-dessus des 6 000 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont prolongé leur rebond en ce début du mois d'octobre, soutenus par la baisse des taux longs et les rachats à bon compte. Tous les actifs ont progressé : or, argent, pétrole, cryptomonnaies... Même l'euro s'est joint à la fête pour se rapprocher de la parité. La hausse du jour est générale : 40 des 40 valeurs de l'indice CAC 40 ont fini en hausse. Pour autant, rien n'a changé d'un point de vue fondamental s’agissant des perspectives économiques et d’inflation. Le CAC 40 a gagné 4,24% à 6 039,69 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 4,20% à 3 482,58 points.

En Europe, le chimiste de la construction Sika a progressé de 5,30% à 212,70 francs suisses, après avoir annoncé une révision à la hausse de ses perspectives de croissance pour 2022 à l'occasion d'une journée investisseurs organisée le 4 octobre. Le directeur général Thomas Hassler a notamment insisté sur l'adéquation stratégique de l'acquisition de MBCC (ex-division Chimie de la construction de BASF), rachetée en novembre 2021.

Le titre M6 a plongé de 10,84% à 11,10 euros à la Bourse de Paris, l'Allemand Bertelsmann ayant finalement décidé de renoncer à la cession du 48,3 % qu'il détient dans le groupe audiovisuel français. Son PDG Thomas Rabe a justifié ce revirement par « les risques légaux et les incertitudes » liés à l’autorisation de la vente de la part des différentes autorités de régulation et de la concurrence. La maison mère met ainsi fin à un feuilleton de plusieurs jours, invoquant des risques juridiques et des incertitudes « trop élevés » et ce, malgré des offres jugées « attractives ».

Kaufman & Broad a bondi de 10,60% à 22,95 euros, la révision en baisse des prévisions de croissance du promoteur immobilier s'accompagnant de la confirmation des objectifs de profits pour 2022. Confronté à un marché de plus en plus difficile, le groupe anticipe désormais une croissance des ventes de 2% contre 5% prévus en début d'année. Le taux de résultat opérationnel courant (MOP) ou d'Ebit est, lui, toujours attendu au-dessus de 7% et le résultat net part du groupe devrait progresser d'environ 10%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro, les prix à la production industrielle ont augmenté de 5% en août 2022 sur un mois, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne, contre des prévisions de 4,9 % et après 4% en juillet. En rythme annuel, les prix à la production industrielle ont augmenté de 43,3% dans la zone euro en août contre 37,9% le mois précédent.

Les commandes à l'industrie sont restées stables en août après un repli de 1% en juillet. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.

Vers 17h30, l'euro gagne 1,58% à 0,9979 dollar.