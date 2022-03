Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 évite le pire : les valeurs cycliques s'affaissent

(AOF) - Les marchés actions européens ont prolongé leur mouvement de baisse, même si leur repli est bien moins prononcé qu'en matinée. Ils ont pris de plein fouet le bond des cours du pétrole, qui ont atteint ce matin jusqu’à 139,13 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2008. Le CAC 40 a clôturé en retrait de 1,31% à 5 892,27 points après être repassé brièvement dans le vert dans l'après-midi. Ce matin, il était tombé à 5 756,38 points. Le marché parisien a été lesté par les valeurs cycliques. L'EuroStoxx50 a connu les mêmes évolutions et a fini en recul de 0,95% à 3 522,06 points.

Du fait de leur caractère cyclique, les banques sont sous pression à l'instar de l'ensemble du marché. Ce matin, Crédit Agricole a donné le détail de son exposition à la Russie et à l'Ukraine. Son titre a perdu 2,36% à 9,73 euros, devançant les actions de ses concurrentes, BNP Paribas (-4,02% à 45,30 euros) et Société Générale (-4,21% à 19,93 euros). Cette dernière a le plus souffert depuis le début de la guerre en Ukraine car elle est la plus exposée à la Russie.

Thales a flambé de près de 7% à 114,8 euros. Déjà porté récemment par la perspective de hausse des budgets de défense en Europe, et de solides résultats 2021, le groupe profite de surcroît d'une note favorable de JPMorgan. Le broker a relevé son objectif de cours de 125 à 140 euros sur le titre, tout en maintenant sa recommandation Surpondérer.

Après l'acquisition de Capio en 2018, Ramsay Santé poursuit son développement dans les pays nordiques. Le groupe français de cliniques et d'hôpitaux, au travers de sa filiale suédoise, a annoncé une offre publique en vue de l'acquisition de GHP Specialty Care, un fournisseur de soins de santé spécialisés. Ce dernier flambe de 90% à 34 couronnes suédoises par action sur la place de Stockholm, tandis que Ramsay Santé a cédé 0,45% à 22,20 euros l'action sur la place de Paris.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs de la zone euro est tombé à -7 en mars, soit son niveau le plus faible depuis novembre 2020, après 16,6 en février. Il était attendu à 5,3. Ce décrochage s'explique par la guerre en Ukraine, qui dégrade nettement les perspectives de l'économie européenne.

En Allemagne, les ventes au détail ont progressé de 2% en janvier 2022 sur un mois. Les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,8%.

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont progressé de 1,8% en janvier 2022 sur un mois, contre un consensus de +1% et après +3 % en décembre 2021.

Vers 17h40, l'euro cède 0,71% à 1,0857 dollar.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 1,4% en janvier aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,5%. Le chiffre de décembre a été révisé de -0,4% à +0,7%.

L'indice des directeurs d'achat pour les services (ISM) a reculé en février, à 56,5, aux Etats-Unis, après 59,9 en janvier. Le consensus Briefing s'élève à 61.

L'indice des directeurs d'achat pour les services a nettement augmenté en février, à 56,5, aux Etats-Unis, à comparer avec une précédente estimation de 56,7 et après 51,2 en janvier. Le PMI Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est passé de 51,1 à 55,9 entre janvier et février.