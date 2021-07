Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 est resté stable

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé proches de l'équilibre. La séance a été particulièrement calme à Paris en raison du jour férié lié à la fête nationale. Au chapitre macroéconomique, les investisseurs n'ont guère réagi à la baisse plus marquée que prévu de la production industrielle en zone euro au mois de mai. Par ailleurs, le président de la Fed, Jerome Powell, a rappelé que la situation de l'emploi aux Etats-Unis restait insatisfaisante, raison pour laquelle la banque centrale conservait sa politique monétaire accommodante. Le CAC 40 est resté stable à 6 558,58 points.

Tui a cédé 6,7% à 322,7 pence à Londres et 7,09% à 3,774 euros à Francfort. Le tour-opérateur allemand, à l'image du secteur du tourisme et des voyages, a été pénalisé par les craintes liées à la recrudescence du variant Delta dans le monde. Dernière preuve en date de la dégradation de la situation sanitaire, la France entend imposer une période d'isolement de dix jours pour toutes les personnes dépistées positives au Covid-19, selon BFM-TV.

Atos a reculé de 1,19% à 42,35 euros à Paris. Ce matin, Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours sur la société de conseil de 72 à 38 euros. La banque américaine a réagi à l'avertissement sur résultats lancé lundi par le groupe français. Un peu plus de deux semaines avant la publication de ses résultats semestriels, Atos a prévenu que son chiffre d'affaires 2021 serait stable à taux de changes constants. Le groupe visait auparavant une croissance comprise entre 3,5% et 4,5%. Le consensus, lui, tablait sur 2,4%

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mai 2021, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1% dans la zone euro. Le consensus attendait une baisse de 0,2%. Elle avait augmenté de 0,6% en avril. En mai 2021 par rapport à mai 2020, la production industrielle a augmenté de 20,5%.