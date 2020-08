(AOF) - Les marchés européens ont nettement progressé à la faveur d'un faisceau de nouvelles favorables. Sur le plan économique, les indicateurs continuent de réserver de bonnes surprises, à l'image du ZEW. L'appétit pour le risque a aussi été alimenté par l'accès d'optimisme concernant un vaccin contre le Covid-19. Vladimir Poutine a en effet autorisé un vaccin avant même la fin des tests... A Paris, Vivendi et le fonds activiste Amber s'allient pour être représentés au Conseil de surveillance de Lagardère. Le CAC 40 a gagné 2,41% à 5 027,99 points et l'EuroStoxx50 a gagné 2,22% à 3 332,12 points.

Zalando a gagné 1,95% à 66,96 euros à la Bourse de Francfort. Le site de vente de vêtements en ligne a réalisé un excellent second trimestre 2020 malgré la crise du Covid-19. Le nombre de transactions sur le site a en effet grimpé de 28,6% sur un an à 46,5 millions, et sa fréquentation a frôlé 1,3 milliard de visiteurs (+31,4%). Sur le trimestre, plus de 3 millions de nouveaux clients ont commandé pour la première fois sur Zalando, et 180 nouveaux vendeurs partenaires ont permis d'enrichir son offre. Résultat: le chiffre d'affaires est en hausse de 27,4% à 2,04 milliards d'euros.

Arnaud Lagardère pensait sans doute pouvoir passer un été tranquille après avoir paré l'assaut du fonds activiste Amber Capital en mai dernier et reçu l'appui de deux des plus prestigieux hommes d'affaires de France, Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Ce dernier, via Vivendi premier actionnaire du groupe d'édition et de distribution, a finalement tourné casaque en s'alliant avec Amber Capital pour être représenté au conseil de surveillance. En Bourse, l'action Lagardère a finalement gagné 2,88% à 15,02 euros.

Touax SCA (29,63% à 6,30 euros) a annoncé que sa filiale Touax Rail Limited a signé un accord d'augmentation de capital de 81,9 millions d'euros avec DIF Capital Partners afin d'accélérer le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe et en Asie. Touax SCA, qui affiche une capitalisation de 44 millions d'euros, restera l'actionnaire majoritaire, avec 51 % du capital et 49 % sera détenu par son nouveau partenaire DIF Capital Partners, via son véhicule DIF Core Infrastructure Fund II.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 71,5 en août, dépassant nettement le niveau de juillet (59,3) et le consensus (58).

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 0,6% en juillet 2020. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,3% après -0,2% en juin. Les prix "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, ont avancé de 0,5% en juillet contre un consensus de +0,1%.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,32% à 1,1778 dollar.