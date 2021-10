Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 en légère hausse malgré Apple et Amazon

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé, les résultats décevants d’Apple et d’Amazon jetant une ombre sur cette dernière séance d’octobre. Cette séance a aussi été marquée par l'accélération de l'inflation en Europe en octobre. Si les données économiques étaient contrastées, les résultats des entreprises continuent de surprendre favorablement : TF1, Safran, BNP Paribas... Dans le rouge à l’ouverture, le CAC 40 a finalement gagné 0,38% à 6 830,34 points, portant ses gains depuis le début du mois à 3,54%. L’EuroStoxx50 a affiché pour sa part un gain de 0,31% à 4 247,09 points.

C'était le grand jour pour Volvo Cars qui a bondi de 23% à 65,20 couronnes suédoises à l'occasion de son entrée en Bourse. Le constructeur automobile, détenu par le groupe chinois Geely, évolue ainsi bien au-dessus de son prix d'introduction qui avait été fixé en bas de fourchette à 53 couronnes par action (environ 5,3 euros). Cela représentait une capitalisation de 158 milliards de couronnes (environ 16 milliards d'euros). A l'occasion de cette IPO, Volvo Cars lève un produit brut d'environ 20 milliards de couronnes suédoises (2 milliards d'euros).

EssilorLuxottica a gagné 3,49% à 178,90 euros pour signer l'une des plus fortes hausses du CAC 40. Le géant franco-italien de l'optique a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Par rapport à 2019, il vise désormais une croissance des ventes comprise entre 5% et 9%, contre +5% auparavant. Le consensus table sur +8,5%. La société prévoit par ailleurs une amélioration de sa marge opérationnelle pouvant aller jusqu'à 100 points de base. Elle escomptait jusque-là une marge en progression. Les analystes tablent sur une marge stable à 16,2%.

Air France-KLM s'est élevé de 3,12% à 4,07 euros sur la place de Paris, dans le sillage de résultats en nette amélioration lors du troisième trimestre 2021. Le transporteur aérien franco-néerlandais a ainsi réduit à sa perte nette à 192 millions d'euros, contre -1,66 milliard d'euros lors du troisième trimestre 2020 et un consensus de -376 millions d'euros. Surtout, le groupe est parvenu à dégager un résultat d'exploitation positif de 132 millions d'euros et une marge d'exploitation de 2,9 % (+ 44,3 points sur un an). Le consensus escomptait une perte d'exploitation de 278 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 2,6 % en octobre 2021, après +2,2 % le mois précédent, a indiqué l'Insee. Cette hausse de l'inflation résulterait d'une accélération des prix des services et de l'énergie. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 3,2 % après +2,7 % en septembre. Le consensus Reuters s'élevait à 3,1%.

Le produit intérieur brut (PIB) a accéléré au troisième trimestre 2021 à +3% après +1,3 % au trimestre précédent, a annoncé l'Insee. Les économistes anticipaient seulement +2,1%, selon Reuters. Le PIB revient ainsi quasiment à son niveau d'avant-crise : il est inférieur de 0,1 % par rapport à son niveau du quatrième trimestre 2019. Cette accélération est alimentée par la consommation des ménages, qui a augmenté de 5% après une progression de 1,3% au deuxième trimestre. Elle contribue pour 2,5 points à la croissance du PIB ce trimestre.

Au cours du troisième trimestre 2021, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l’Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une expansion de 2% du PIB pour la zone euro.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 4,1% en octobre 2021, contre 3,4% en septembre, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est supérieur au consensus Reuters s'élevant à 3,7%.

Le PIB de l'Allemagne a progressé de 1,8% au troisième trimestre par rapport au précédent, accélérant légèrement par rapport au deuxième trimestre, +1,9%, a annoncé Destatis, l'office fédérale de la statistique. Cette hausse est inférieure au consensus Reuters s'élevant à 2,2%. Selon les premiers calculs provisoires, la croissance au troisième trimestre 2021 est principalement attribuable à la hausse des dépenses de consommation des ménages.

Aux Etats-Unis, les revenus des ménages américains ont reculé de 1% en septembre 2021 sur un mois, et leurs dépenses progressé de 0,6%. Ces indicateurs étaient attendus respectivement en baisse de 0,2% et en hausse de 0,5%. En août 2021, les revenus des ménages américains avaient progressé de 0,2% et leurs dépenses de +1% (chiffre révisé de +0,8%).

L'indice des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a progressé de 0,3% en septembre 2021 sur un mois, contre +0,3% (chiffre révisé de +0,4%) le mois précédent et un consensus Briefing.com de +0,3%. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation (données " core "), l'indice a augmenté de 0,2% sur un mois, contre +0,3% en août et un consensus de 0,2%.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 71,7 en octobre 2021, selon une estimation finale. L'estimation précédente était de 71,4.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 68,4 en octobre 2021, un chiffre à comparer avec un consensus Briefing.com de 63,1. En septembre, l'indice avait atteint 64,7.

Vers 17h40, l'euro perd 1,08% à 1,1556 dollar.