Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 en légère baisse après les propos de Jerome Powell

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé après l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, devant la Chambre des Représentants. Il a semblé nuancer ce jour les propos tenus hier devant le Sénat cette fois. Après avoir indiqué mardi que la Fed pourrait accélérer la hausse des taux, il a souligné ce mercredi qu'aucune décision n'a été prise concernant l'ampleur du resserrement. Elle dépendra des prochaines statistiques. Le CAC 40 a perdu 0,20% à 7 324,76 points tandis que l'Eurostoxx 50 a gagné 0,22% à 4 288,45 points.

En Europe, Continental a affiché la plus forte hausse du DAX (+7,62% à 78,26 euros) après la présentation d'objectifs 2023 meilleurs que prévu, enregistrant un gain de 6,22% à 77,24 euros. L'équipementier allemand affiche un Ebit consolidé de 2 milliards d'euros, contre 1,9 en 2021 : la marge d'Ebit ajustée est en légère baisse avec 5% contre 5,5% en 2021. Le résultat net a fondu de 95,40% à 66,6 millions d'euros; le groupe ayant en particulier enregistré une dépréciation de plus de 850 millions d'euros. En raison de cette chute, le dividende proposé est de seulement 1,5 euro par action contre 2,2 euros en 2021.

Thales (-3,62% à 127,85 euros) a fini à l'avant dernière place de l'indice CAC 40, la très forte hausse des résultats annuels 2022 s'accompagnant d'objectifs mitigés. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a généré un résultat net consolidé, part du groupe de 1,121 milliard d'euros, en hausse de 3%. L'EBIT a, lui, bondi de 17,3% à 1,93 milliard d'euros (11% du chiffre d'affaires), contre 1,6 milliard d'euros (10,2% du chiffre d'affaires) en 2021. Il affiche une hausse de 16% en organique. Selon Invest, l'Ebit était attendu à 1,92 milliard d'euros.

Plus forte baisse du SBF120, Euroapi a dévissé de 21,75% à 12,52 euros après avoir annoncé un creusement de ses pertes en 2022 et décalé d'un an son objectif d'une marge de Core EBITDA supérieure à 20 %. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a accusé une perte nette de 15 millions d'euros, contre une perte de 8,1 millions d'euros un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au cours du quatrième trimestre 2022, le PIB corrigé des variations saisonnières est resté stable dans la zone euro et a diminué de 0,1% dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu en hausse de 0,1% pour la zone euro. Au cours du troisième trimestre 2022, le PIB avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et dans l'UE. Pour l’ensemble de l’année 2022, le PIB a augmenté de 3,5% dans la zone euro et dans l’UE, après respectivement 5,3% et 5,4% en 2021.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 68,3 milliards de dollars en janvier contre un déficit de 67,2 milliards de dollars en décembre. Il était attendu à - 68,9 milliards de dollars.

L'inflation dans la zone OCDE a légèrement diminué pour atteindre 9,2% en glissement annuel en janvier 2023, après 9,4 % en décembre 2022. Des baisses de l'inflation ont été enregistrées entre décembre 2022 et janvier 2023 dans la moitié des pays de l'OCDE, contre deux-tiers entre novembre et décembre 2022. Les taux d'inflation les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie et en Turquie (au-dessus de 20 % pour tous ces pays).

242 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en février, selon l'enquête ADP. 200 000 créations étaient attendues, selon le consensus, après 119 000 en décembre, chiffre révisé de 106 000.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 10,824 millions d'ouvertures de postes en janvier, le consensus étant de 10,50 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 11,234, chiffre révisé de 11,012 millions.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,7 million de barils à 478,5 millions de barils alors le consensus qui prévoyait une augmentation de près de 400 000 barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 1,1 millions de barils. Le consensus anticipait un repli de 1,86 million de barils.

Le livre beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera connu à 20h00.

Vers 12h35, l'euro grappille 0,05% à 1,0555 dollar