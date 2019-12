Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 en hausse : Donald Trump en action

(AOF) - Les marchés européens ont fini en hausse ; la Chine et les Etats-Unis étant proches d'un accord, selon Donald Trump. Nous sommes "TRES proches d'obtenir un GRAND accord avec la Chine. Ils le veulent, et nous aussi !" a-t-il tweeté. Cette déclaration a été suivie d'informations du Wall Street Journal selon lesquelles les négociateurs américains ont proposé de réduire de 50 % les tarifs douaniers portant sur 360 milliards de dollars d'importations chinoises et de ne pas appliquer les nouveaux tarifs prévues le 15 décembre. Le CAC 40 a gagné 0,40% à 5 884,26 points.

Nestlé a gagné 0,43% à 103,52 francs suisses après l'annonce d'une nouvelle phase de son régime débuté sous la pression du fonds activiste Third Point. Après voir cédé son activité de confiserie américaine et sa branche de soins dermatologiques, le géant suisse de l'agroalimentaire se déleste de ses activités de glaces aux États-Unis. Il vend ses marques Häagen-Dazs, Drumstick et Outshine pour quatre milliards de dollars à Froneri, une co-entreprise spécialisée dans les glaces créée par Nestlé en 2016 avec PAI Partners.

Getlink (-1,81% à 15,21 euros) a affiché l'une des plus fortes baisses du SBF120 sur la place de Paris, dans le sillage d'un trafic bien morose en novembre 2019, aussi bien pour les Navettes Camions que pour les Navettes Passagers. Le concessionnaire du tunnel sous la manche est toujours pénalisé par l'ombre menaçante du Brexit.

Abeo a dévissé de 10,50% à 17,90 euros au lendemain de l'annonce de résultats semestriels dégradés. Par ailleurs, à la différence de sa communication de novembre, le spécialiste des équipements sportifs n'a pas fait référence à son objectif de 300 millions d'euros de revenus en mars 2020. Celui-ci était dépendant des opportunités d'acquisitions ciblées qui pourraient intervenir au cours de l'exercice.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté en France de 0,1% sur un mois, après une stabilité en octobre 2019 à cause notamment du tabac. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent de 0,2% après une stabilité en octobre. Sur un an, les prix à la consommation accélèrent après quatre mois consécutifs de ralentissement : +1% en novembre après +0,8 %.

En octobre 2019, par rapport à septembre 2019, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle est conforme aux attentes. En septembre 2019, la production industrielle avait diminué de 0,1% dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'Union européenne.

L'indice des prix à la production est resté stable en novembre contre +0,4% en octobre. Le consensus Briefing.com s'est élevé à +0,2%. Corrigé de l'énergie et de l'alimentation, deux composantes volatiles, il a reculé de 0,2% contre +0,2% en octobre et consensus Briefing.com de +0,2%.

Aux Etats-Unis, 252 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 7 décembre, contre un consensus de 213 000 et 203 000 la semaine précédente. Elles sont au plus haut depuis la semaine du 30 septembre 2017 où elles s'étaient élevées à 257 000.

Vers 12h00, l'euro perd 0,15% à 1,1117 dollar.