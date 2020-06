Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 dans le vert grâce à Wall Street

(AOF) - Les marchés européens ont fini en progression, entraînés par le rebond de Wall Street, qui avait perdu plus de 2,5% vendredi. Sur le front du Coronavirus, le nombre de nouvelles personnes contaminées est resté élevé ce week-end aux Etats-Unis, près de 39 000 cas dimanche. Pour autant, aucune nouvelle mesure pouvant peser sur l'activité, comme la fermeture des bars aux Texas et en Floride la semaine dernière, n'a été prise. A Paris, les perspectives de Danone ont été sanctionnées. L'indice CAC 40 a gagné 0,73% à 4 945,46 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,87% à 3 232,02 points.

Après s'être effondrée de 99% en 7 séances, l'action Wirecard a pris - de très loin - la tête de l'indice Dax 30, en bondissant de 161,09% à 3,344 euros. Bien qu'ayant fait la semaine dernière une demande d'ouverture de procédure de faillite en raison d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes, le spécialiste des paiements électroniques précisé samedi qu'il poursuivait ses activités. il a ajouté que la question de savoir si une procédure d'insolvabilité sera ouverte est toujours à l'étude. Le conseil d'administration de Wirecard AG s'attend à ce qu'un administrateur provisoire de l'insolvabilité soit nommé prochainement pour Wirecard AG.

Le secteur des biens de consommation courante, pourtant considéré comme défensif, n'échappe pas à la pandémie. Ce mois-ci, Unilever annonçait que ses ventes de glaces, hors domicile, allaient fondre de 50% au deuxième trimestre. Pire, les ventes de sa branche alimentaire chuteraient des deux tiers. Vendredi dernier, Danone lors de son assemblée générale s'est inscrit dans le sillage de son concurrent en dévoilant, lui aussi, des prévisions dégradées. Le marché ne cache pas sa déception. En repli de 2,11% à 62,10 euros, le géant de l'agroalimentaire a accusé le second plus fort recul du CAC 40.

Airbus a redécollé à la bourse de Paris, gagnant 2,38% à 63,35 euros, après les nombreuses turbulences de la semaine dernière. Pourtant, ce matin, le président exécutif de l'avionneur, Guillaume Faury, a déclaré au quotidien allemand Die Welt s'attendre à une baisse de la production de 40% par rapport au niveau d'avant crise. Une chute de l'activité qui ne devrait pas rester sans conséquence sur l'organisation du groupe, selon des sources industrielles citées par Reuters. En effet, selon ces mêmes sources, une restructuration et quelques 14 000 à 20 000 suppressions de postes seraient à prévoir.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice du sentiment économique a progressé de 8,2 points à 75,7 en juin en zone euro. Il s'agit d'une hausse mensuelle record.

Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont reculé de 5,1% en mai en données annualisées, contre -33,8% en avril. Sur un mois, elles ont toutefois remonté de 44,3%, bien au-dessus du consensus de +18,9%.

Vers 17h40, l'euro progresse de 0,24% à 1,1247 dollar.