Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 dans le rouge pour débuter la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en baisse cette première séance de la semaine. Les marchés ont peu bénéficié des anticipations de la poursuite du desserrement des restrictions liées au Covid en Chine. Les données européennes ont, elles, confirmé la mauvaise santé de l'économie. Plusieurs statistiques américaines ont réservé de bonnes surprises, avec à la clé une hausse des taux longs qui a pesé sur les valeurs technologiques. Le CAC 40 a perdu 0,67% à 6 696,96 points et l'EuroStoxx50 a pour sa part cédé 0,54 % à 3 956,63 points.

En Europe, Vodafone a gagné 0,01% à 91,15 pence. Le groupe britannique de télécoms a fait savoir ce lundi que Nick Read quittera son poste de directeur général de Vodafone d'ici la fin de l'année dans un contexte de contre-performances. Il sera remplacé en intérim par Margherita Della Valle, qui gardera aussi ses fonctions actuelles de directrice financière. Nick Read, qui met ainsi un terme à un mandat de quatre ans, démissionne aussi du conseil d'administration mais y restera en tant que conseiller jusqu'au 31 mars.

A Paris, Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a terminé en hausse de 3,47% à 6,97 euros, affichant ainsi une des plus fortes progressions du SBF 120 après avoir annoncé des données positives pour son candidat vaccin contre le chikungunya. Invest Securities remarque qu'à ce stade, Valneva confirme son calendrier pour ce programme, notamment la finalisation de la soumission du dossier de demande d'AMM (autorisation de mise sur le marché) auprès de la FDA, l'autorité réglementaire américaine, d'ici fin 2022.

Le titre Beneteau a affiche la plus forte hausse du SRD avec gain de 16,39% à 12,78 euros à la faveur du relèvement de ses perspectives. Le spécialiste des navires de plaisance souligne que l'exercice 2022 sera en avance significative sur le rythme du plan stratégique 2020-2025 " Let's Go Beyond! ". Le groupe devrait atteindre - voire dépasser - sa dernière prévision de résultat opérationnel courant -de 120 à 125 millions d'euros - qui progresserait ainsi de plus de 30% par rapport à 2021. La marge opérationnelle courante du groupe devrait, elle, être supérieure à 10% dès 2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur des services en France s’est contracté en novembre, a confirmé S&P Global, selon une nouvelle estimation. L’indice des directeurs d’achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,3 le mois dernier contre 51,7 en octobre. Le PMI avait été annoncé initialement à 49,4.

Le secteur des services en zone euro s'est contracté en novembre, a confirmé S&P Global, selon une nouvelle estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 48,5 le mois dernier contre 48,6 en octobre. Le PMI avait été annoncé initialement à 48,6. Il est au plus bas depuis 21 mois. Le PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, s'est élevé à 47,8 en novembre après 47,3 en octobre. Il est au plus haut depuis 2 mois.

En octobre 2022, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,8% dans la zone euro et de 1,7% dans l’Union européenne, par rapport à septembre 2022, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Le consensus s’élevait à -1,7%. En septembre 2022, le volume du commerce de détail a augmenté de 0,8% dans la zone euro et dans l’UE.

La contraction de l'activité dans le secteur privé se poursuit en novembre aux États-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 46,4 en novembre. Il s'était élevé à 48,2 en octobre et était attendu à 46,3. Le PMI des services est passé de 47,8 à 46,2 entre octobre et novembre et était attendu à 46,1.

Aux États-Unis, les commandes à l'industrie ont augmenté de 1% en novembre 2022, sur un mois, alors que le consensus investing.com visait +0,7%. En septembre 2022, elles avaient progressé de 0,3%.

L'indice PMI services de l'ISM aux Etats-Unis s'établit à 56,5 en novembre contre un consensus de 53,3 et 54,4 en octobre.

Vers 17h30, l'euro perd 0,38%% à 1,0496 dollar.