Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 dans le rouge dans le sillages des données américaines : Sodexo en vedette

(AOF) - Les marchés européens ont reculé, affaiblis par plusieurs statistiques économiques américaines inférieures aux attentes. Après la publication hier, d'un nombre d'offres d'emplois en février aux Etats-Unis au plus bas depuis près de deux ans, les investisseurs attendaient en particulier l'enquête ADP, qui s'est avérée décevante. Les indices directeurs d'achat américains n'ont pas non plus été à la hauteur des attentes. A Paris, Sodexo a dominé le SBF 120 grâce à son projet de scission. Le CAC 40 a perdu 0,39% à 7 316,30 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,51% à 4 298,10 points.

Fabricant belgo-suisse de chocolat, Barry Callebaut a gagné 0,82% à 1 958 francs suisses après l'annonce de bons résultats au premier semestre 2022/2023. Son résultat net sur cette période s'est élevé à 234,3 millions de francs suisses, soit une augmentation de 10,4% monnaies locales. Ce résultat net en progression a notamment bénéficié d'un fort résultat opérationnel (EBIT), partiellement neutralisé par des coûts de financement légèrement plus élevés en raison de taux d'intérêt de référence en hausse.

Leader du SBF 120, Sodexo a flambé de 11,3% à 100,55 euros. Le groupe de restauration collective a publié des résultats semestriels solides tout en dévoilant des annonces favorables. L'entreprise, qui compte scinder ses activités "avantages et récompenses aux salariés" en une entreprise cotée en Bourse, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023, s'attendant désormais à une croissance interne proche de 11%, contre 8% à 10% annoncés précédemment.

Premier actionnaire de Nexans depuis 2008, le groupe chilien Invexans, a annoncé la vente d'environ 4,2 millions d'actions de la société française par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Ce placement représente 9,6% du capital du fabricant de câbles français au prix de 80 euros par titre, soit une décote de 9,4% par rapport au cours de mardi soir. Suite à l'annonce de ce placement, le titre de Nexans a chuté de 7,08% à 82,05 euros et occupé l'avant-dernière place du SBF 120.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le redressement de l’activité en mars en France s’est avéré moins important qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d’achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, s’est redressé de 51,7 en février à 52,7 en mars. Il avait été annoncé initialement à 54 et les économistes s’attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Bien que modéré, le rythme de l’expansion a atteint un sommet de dix mois.

En février, la production industrielle en France a augmenté plus que prévu : de 1,2% contre des prévisions de 0,5% après -1,4 le mois précédent.

Le redressement de l’activité en mars en zone euro s’est avéré légèrement moins important qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d’achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, s’est redressé de 52 en février à 53,7 en mars. Il avait été annoncé initialement à 54,1 et les économistes s’attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Il est au plus haut depuis mai 2022. Le PMI des services est, lui passé de 52 à 53,7 entre février et mars. Il avait été annoncé initialement à 55,6.

Le redressement de l’activité en mars en Allemagne a été confirmé par S&P Global. L'indice des directeurs d’achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, s’est redressé de 50,7 en février à 52,6 en mars. Il avait été annoncé initialement à 52,6 et les économistes s’attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Le PMI des services est, lui passé de 50,9 à 53,7 entre février et mars. Il avait été annoncé initialement à 53,9.

145 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en mars, selon l'enquête ADP. 200 000 créations étaient attendues, selon le consensus, après 261 000 en février.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services de l'Institute of Supply Management (ISM) est ressorti à 51,2 en mars contre un consensus de 54,5 après 55,1 en février.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global en mars est ressorti à 52,3 alors qu'il était attendu à 53,3 après 50,1 en février. Le PMI des services est ressorti à 52,6 contre 53,8 après 50,6 en février.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti en février à 70,50 milliards de dollars. Les économistes attendaient un déficit de 69 milliards après -68,70 milliards en janvier.

Vers 17h30, l'euro cédait 0,32% à 1,0920 dollar.