Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 confirme son installation au dessus des 7 000 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont repris leur souffle après 5 semaines consécutives de progression. Aucune statistique majeure n'a été publiée aujourd'hui. Les investisseurs se sont donc concentrés sur les annonces en provenance des entreprises. En Europe, Richemont a été pris pour cible par le fonds Third Point en raison de sa sous-performance. A Paris, le prix payé élevé pour Equans a pesé sur Bouygues. Après avoir inscrit un nouveau plus haut absolu en séance à 7 067,10 points, l’indice CAC 40 a gagné 0,10% à 7 047,48 points. L’EuroStoxx50 a cédé 0,18% à 4 355,34 points.

En Europe, Richemont a gagné 2,54% à 123,35 francs suisses, soutenu par la spéculation. Le fonds activiste américain Third Point a acquis une participation significative dans le capital du propriétaire de Cartier, Richemont, révèle le blog d'informations consacré au luxe et la mode Miss Tweed. Third Point et un autre fonds spéculatif, qui détient une plus petite participation, pressent le président du géant suisse Johann Rupert, de prendre des mesures pour améliorer sa performance boursière, écrit la journaliste Astrid Wendlandt.

A Paris, Bouygues a fermé la marche du CAC 40, perdant près de 6% à 33,52 euros par action, alors que le géant du BTP a annoncé ce week-end être entré en négociations exclusives avec Engie pour le rachat de sa filiale Equans. Pourtant, les analystes s'accordent à dire que cette acquisition de plus de 7 milliards d'euros permettra à Bouygues de changer de dimension. Si l'exécution s'annonce complexe, compte tenu de la taille d'Equans, Jefferies estime néanmoins que "c'est le grand saut dont Bouygues a besoin", l'activité offrant une croissance significative et peu soumise aux cycles économiques.

Deux jours avant la publication de ses résultats semestriels, Alstom (+1,43% à 31,83 euros) est venu apporter une bonne nouvelle aux investisseurs. Le contrat égyptien annoncé en juin dernier par Bruno Le Maire a été signé. Il prévoit la fourniture par Alstom de 55 trains de 9 voitures Metropolis et un contrat de maintenance de 8 ans. Au total, le contrat atteint la coquette somme de 876 millions d'euros. Cette commande vise à moderniser la ligne 1 du métro du Caire, un projet financé par le gouvernement français.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs font preuve de plus d’optimisme que prévu. L’indice Sentix de la confiance des investisseurs a en effet atteint 18,3 en novembre en zone euro, dépassant aussi bien son niveau d’octobre (16,9) que le consensus (15,5).

Vers 17h40, l'euro gagne 0,30% à 1,1587 dollar.