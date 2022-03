Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 cède une partie de ses gains tandis les prix flambent en Europe

(AOF) - Les marchés européens ont perdu une partie de leur forte hausse d'hier, les investisseurs s'interrogeant sur les réelles avancées réalisées hier lors des négociations entre la Russie et l'Ukraine. La séance a aussi été marquée par une inflation en mars au plus haut depuis 1981 en Allemagne et depuis 1985 en Espagne. L'enquête ADP révèle que le secteur privé américain n'a pas réservé de surprise. L'indice CAC 40 a cédé 0,74% à 6 741,59 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1,42% à 3 945,32 points.

Pearson a chuté de 7,08% au London Stock Exchange, à 730,20 pence par titre, après que le fonds Apollo Global Management a renoncé à acquérir le groupe. L'éditeur britannique a en effet révélé avoir rejeté une troisième offre, reçue le 28 mars, de la part du fonds américain, qui était prêt à payer 870 pence par action en espèce pour racheter l'intégralité des actions Pearson en circulation. Les actionnaires auraient également eu le droit de recevoir le dividende de l'exercice 2021, soit un montant supplémentaire de 14,2 pence par action.

Sur une place parisienne dans le rouge, Unibail-Rodamco-Westfield a cédé 0,19%, à 68,46 euros l'action, après avoir présenté sa stratégie à l'horizon 2024. L'exploitant de centres commerciaux donne la priorité au désendettement et à son recentrage sur le Vieux Continent. Le groupe prévoit que son Ebitda retrouve en Europe son niveau d'avant la pandémie en 2024. De plus, il promet le retour à un « dividende pérenne » à partir de l'exercice 2023.

Pizzorno Environnement a progressé de plus de 4% à 39,2 euros après la publication d'un chiffre d'affaires 2021 robuste. Le groupe varois, spécialisé dans les poubelles et le recyclage, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 208,3 millions d'euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, en progression de 4,8%. Cette performance du groupe présent dans l'ensemble des métiers du déchet est supérieure à la borne haute de l'objectif fixé, entre 200 et 205 millions d'euros. Midcap Partners tablait sur 206,7 millions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel espagnol a accéléré pour atteindre 9,8% en mars, contre 7,6% en février, un chiffre bien au-delà des 8% attendus par le marché, selon des estimations préliminaires de l'Instituto Nacional de Estadística. Il s'agit du taux le plus élevé depuis mai 1985. L'inflation en Allemagne est ressortie au plus haut depuis 1981, progressant de 7,3% en mars rythme annuel, selon une première estimation de Destatis.

L'indicateur du climat économique (ESI) a reculé de 5,4 points à 108,5 en mars en zone euro et de 5,3 points à 107,5 dans l'Union européenne, en raison principalement de la chute de la confiance des ménages (-9,4 points).

Selon une estimation définitive, les Etats-Unis ont enregistré une croissance du PIB de 6,9% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2021, contre +7 % lors de l'estimation précédente.

L'enquête ADP révèle que le secteur privé américain a créé 455 000 emplois en mars 2022. Le consensus Reuters tablait sur la création de 450 000 emplois après 486 000 en février 2022 (chiffre révisé de 475 000).

Vers 17h40, l'euro gagne 0,70% à 1,1166 dollar.