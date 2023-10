Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 aussi en forme que le marché de l'emploi américain

(AOF) - Les marchés européens ont fini en hausse en dépit d'un solide rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. L'économie américaine a créé 336 000 emplois non agricoles en septembre contre un consensus de 170 000 après 227 000 en août dernier. Le taux de chômage est resté stable à 3,8% et le salaire horaire moyen a progressé de 4,2% en rythme annuel. En forte hausse après la publication du rapport, les taux longs limitaient leurs gains à la clôture. L'indice CAC 40 a gagné 0,88% à 7 060,15 points, limitant son recul à 1% sur la semaine. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,09% à 4 144,36 points.

En Europe, Philips a décroché de 6,86% à 17,286 euros, affichant la plus forte baisse de l'indice AEX alors que l'autorité sanitaire américaine (FDA) n'est toujours pas satisfaite de la manière dont le groupe a géré l'important rappel d'appareils respiratoires. " Nous ne pensons pas que les tests et analyses partagés par Philips à ce jour soient suffisants pour évaluer pleinement les risques posés aux utilisateurs par les appareils rappelés " a-t-elle déclaré.

A Paris, le géant pharmaceutique français Sanofi (-0,64% à 102,20 euros) étudierait la possibilité d'acquérir le fabricant américain de médicaments contre le cancer Mirati Therapeutics Inc, selon Bloomberg. Les actions de cette dernière ont fait un bond de 45 % hier - le plus important depuis 2017 après avoir chuté de 37% au cours de l'année écoulée. Mirati est désormais valorisé à environ 4,2 milliards de dollars. " Les délibérations sont en cours et il n'est pas certain qu'elles aboutissent à un accord ", souligne Bloomberg.

A Paris, Crédit Agricole SA a gagné 2,26% à 11,678 euros après l'annonce du lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 26 835 641 d'actions ordinaires de Crédit Agricole S.A. Le programme débutera le 6 octobre 2023 et se terminera au plus tard le 26 janvier 2024. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. Le groupe précise que cette opération vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2023 réservée aux salariés.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'économie américaine a créé 336 000 emplois non agricoles en septembre contre un consensus de 170 000 après 227 000 en août dernier, chiffre révisé de 187 000. En outre, 17 000 emplois dans le secteur manufacturier ont été crées contre 5 000 attendus. C'est plus qu'il y a un mois : 11 000. Le taux de chômage est ressorti à 3,8%, contre 3,7% attendu et 3,8% en août 2023. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,2%, contre +0,3% attendu et +0,2% en août 2023.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 3,9% en Allemagne en août. Le consensus était de +1,8% après -11,3% le mois précédent.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,41% à 1,0594 dollar.