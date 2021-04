Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 au plus haut depuis l'été 2007

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté cette semaine raccourcie sur une note positive dans le sillage des records décrochés hier par Wall Street. L'optimisme reste alimenté par la bonne santé retrouvée de l'économie américaine. Le FMI a relevé sa prévision de croissance américaine en 2021 de +5,1% à +6,4% grâce notamment au succès de la campagne de vaccination et au plan de relance de Joe Biden de 1 900 milliards de dollars. Le CAC 40 a gagné 0,47% à 6 131,34 points après avoir atteint en matinée 6 159,10 points, soit son plus haut niveau depuis juillet 2007. L'Euro Stoxx a gagné 0,63%.

Une semaine après avoir lancé un profit warning à la suite de l'effondrement du hedge funds, Archegos Capital, Credit Suisse a quantifié l'ampleur des dégâts et annoncé les premières mesures correctives. La banque helvétique ne versera pas de bonus 2020 à ses dirigeants, plusieurs d'entre-eux, dont la responsable des risques, sont remplacés, et elle baissera la rémunération de ses actionnaires en suspendant les rachats d'actions et en divisant par 3 son dividende. En Bourse, l'action a cédé 0,05% à 10,155 francs suisses.

Un accord a finalement été scellé concernant une recapitalisation d'Air France à hauteur d'un maximum de 4 milliards d'euros. Concrètement, l'État français va convertir un prêt de 3 milliards d'euros, accordé l'an dernier à la compagnie tricolore, en titres super subordonnés. En parallèle, un montant maximum de 1 milliard d'euros proviendra d'une augmentation de capital, à laquelle participeront notamment l'État français et China Eastern Airlines. Après avoir pris jusqu'à 2,3 % dans les premiers échanges, le titre Air France-KLM a finalement gagné 1,64% à 5,22 euros.

Veolia est resté stable à 22,33 euros tandis que Suez a gagné 0,3% à 18,4 euros. Les investisseurs continuent de suivre avec intérêt les péripéties du combat sans merci que se livrent les deux géants de l'eau. Dernière en date, Suez a signé un accord de cession de son activité Recyclage et Valorisation en Australie à Cleanaway. Cet accord s'inscrit pleinement dans le plan stratégique Suez 2030, a souligné le numéro deux mondial des services à l'environnement qui met la pression sur Veolia. Lequel considère ces activités australiennes comme "stratégiques".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers 17h35, l'euro gagne 0,56% à 1,1845 dollar.