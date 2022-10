Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 affiche sa quatrième séance d'affilée de repli

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en légère baisse une séance de nouveau volatile. Les Bourses ont débuté la séance en net repli, sous la pression de bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui ont fait chuter Wall Street vendredi. La dégradation de la situation en Ukraine au cours du week-end a aussi alimenté l'aversion pour le risque. L'ouverture en hausse de Wall Street a laissé espérer une clôture dans le vert, mais les indices américains ont ensuite rechuté. L’indice CAC 40 a reculé de 0,45 % à 5 840,55 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,42% à 3 361,35 points.

UBS a dégradé plusieurs valeurs de la filière automobile européenne ce jour. Le bureau d'études a procédé à la dégradation de deux valeurs phares : l'une chez les constructeurs avec Volkswagen (-4,61% à 124,28 euros), et l'autre chez les équipementiers et fournisseurs de rang 1 avec le pneumaticien Continental (+0,13% à 48,01 euros). L'analyste a ainsi rétrogradé le fabricant automobile allemand Volkswagen d'Achat à Neutre et révise son objectif à la baisse, passant de 230 à 130 euros.

A la deuxième place du CAC 40, Renault a progressé de 2,41% à 31,42 euros, après avoir annoncé dans un communiqué de presse étudier avec son partenaire japonais Nissan les moyens de renforcer l'Alliance qui les unit. Le groupe réagit aussi indirectement à la publication par le Wall Street Journal d'un article indiquant que "Nissan faisait pression sur son partenaire Renault pour qu'il vende une partie de sa participation dans le constructeur automobile japonais, dans le cadre d'une grande négociation visant à réorganiser l'Alliance." A l'heure actuelle, Renault détient environ 43 % de Nissan.

Casino a chuté de 3,10% à 8,25 euros tandis que sa maison-mère, Rallye a dévissé de 10,63% à 2,27 euros. Ce matin les deux titres n'étaient jamais tombés en Bourse à des niveaux aussi bas. Ces replis sont intervenus alors que l'agence de notation S&P Global a abaissé la note de crédit de Casino de ‘B' à ‘CCC+' étant donné qu'elle prévoit un environnement opérationnel plus difficile pour les distributeurs en France dans un contexte macroéconomique plus faible.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice Sentix de la confiance des investisseurs est tombé à - 38,3 en octobre pour la zone euro, un plus bas depuis mai 2020. Il s’élevait à 31,8 en septembre et était attendu à - 34,7.

Vers 17h30, l'euro perd 0,54% à 0,96,86 dollar.