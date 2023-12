Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 à portée de main de son record

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en légère progression, à l'exception de Londres, avant les décisions de la Fed, de la BCE et de la Banque d'Angleterre. La Fed et la BCE devraient opter pour statu quo et modérer les attentes des investisseurs à propos des baisses de taux. Côté valeurs, Saint-Gobain a progressé après l’obtention d’une ligne de crédit de 4 milliards d’euros. L'indice CAC 40 a progressé de 0,33% à 7551,53 points, et se rapproche encore de son plus haut historique atteint en avril dernier à 7581,26 points. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,37% à 4540,19 points.

A la Bourse d'Oslo, Schibsted a grimpé de 6,28% à 314,90 couronnes norvégiennes. Le groupe de médias norvégien a annoncé ce lundi avoir conclu un accord non contraignant d'une valeur de 6,2 milliards de couronnes (527,6 millions d'euros) pour céder ses activités de médias d'information à Tinius Trust, son principal actionnaire, ce qui déboucherait sur une scission du groupe en deux sociétés. La société de médias serait entièrement détenue par Tinius Trust, tandis que l’activité de places de marché resterait cotée en bourse.

Dans le vert lors des deux dernières séances, Casino a cédé 1,40% à 0,706 euro alors que le tribunal de commerce de Paris a annoncé prolonger de deux mois la procédure de sauvegarde engagée fin octobre dans le cadre de la restructuration de sa dette. Dans ce contexte, le distributeur stéphanois a prévu la cession de ses activités en Amérique latine où travaillent les trois quarts de ses 200000 salariés.

Le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain (+0,99% à 62,47 euros) a signé avec un groupe de banques une ligne de crédit disponible de 4 milliards d'euros à échéance décembre 2028, comprenant deux options d'extension d'un an supplémentaire chacune. Elle remplace deux lignes de crédit disponibles de 2,5 et 1,5 milliards d'euros d'échéance décembre 2024. L'opération a été largement sursouscrite avec des engagements bancaires dépassant 5 milliards d'euros. 31 groupes bancaires de 12 nationalités participent à cette ligne de crédit.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune publication d'importance n'était attendue ce jour.

Vers 17h30, l' euro perd 0,12% à 1,0751 dollar.