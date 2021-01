Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a perdu 1,82% cette semaine

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en net repli, assommés par des statistiques américaines décevantes et le mauvais accueil réservé aux résultats des banques aux Etats-Unis. Non seulement, les ventes au détail ont accusé un repli surprise, mais la dégradation de la confiance des consommateurs a été plus importante que prévu. A Paris, Valeo a échappé à la baisse grâce à des résultats meilleurs que prévu. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,22% à 5 611,69 points, portant ses pertes sur la semaine à 1,82%. L'EuroStoxx50 a perdu aujourd'hui 1,22% à 3 596,85 points.

En Europe, l'action Sap a perdu 0,60% à 103,60 euros des résultats 2020 préliminaires supérieurs aux objectifs abaissés fin octobre. Cette révision et, en parallèle, son avertissement sur sa rentabilité à moyen terme avaient laissé le titre l'éditeur de logiciels professionnels dans la sciure. L'année dernière, Sap a dégagé un résultat opérationnel ajusté en progression de 1% à 8,28 milliards d'euros. Hors impact des changes, il a augmenté de 4% à 8,54 milliards d'euros alors qu'il ciblait entre 8,1 et 8,5 milliards.

A Paris, Valeo a signé l'une des plus fortes progressions du SBF 120, avec un gain de 1,21% à 30,92 euros, dans le sillage de ses résultats préliminaires portant sur la deuxième moitié de son exercice 2020. L'équipementier automobile n'a pas pu attendre pour communiquer la bonne nouvelle : les objectifs sont dépassés. Ces derniers avaient pourtant déjà été relevés fin octobre.

DBV Technologies a flambé de plus de 40% à plus de 8,64 euros, soit son plus haut niveau depuis mi-juillet dernier. Econduite par la FDA en août dernier, la biotech française avait demandé des explications en octobre à l'autorité sanitaire américaine au sujet des doutes de cette dernière sur la capacité de son Viaskin Peanut à traiter l'allergie aux arachides chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. La FDA vient de répondre, et sa réponse est très encourageante.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En décembre 2020, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % sur un mois, comme en novembre 2020, a annoncé l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont stables en décembre après +0,4 % en novembre. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) progresse de 0,2 % sur un mois, comme le mois précédent ; sur un an, il est stable après +0,2 % en novembre.

La zone euro a enregistré en novembre 2020 un excédent de 25,8 milliards d'euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre + 20,2 milliards d'euros en novembre 2019, a annoncé Eurostat. Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 196,7 milliards d'euros en novembre 2020. Malgré la baisse de 1% par rapport à novembre 2019 (198,6 milliards d'euros), il s'agit d'un retour aux niveaux d'avant la crise du Covid.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont baissé de 0,7% en décembre 2020, là où le consensus Reuters tablait sur une stabilité. Elles avaient déjà reculé de 1,4% en novembre (chiffre révisé de -1,1%). Hors secteur automobile, elles ont reculé de 1,4%, après un repli de 1,3% le mois précédent (chiffre révisé de -0,9%) et un consensus de -0,1%.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 3,5 en janvier 2021, contre 4,9 en décembre 2020 et un consensus Briefing.com de 6.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 79,2 en janvier 2020, selon une estimation préliminaire. Le consensus Reuters visait 80 après 80,7 en décembre.

Les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,5% sur un mois en novembre 2020, après une hausse de 0,8% en octobre (chiffre révisé de +0,7%) et contre un consensus de Briefing.com de +0,5%.

La production industrielle a augmenté de 1,6% en décembre 2020 aux Etats-Unis après avoir progressé de 0,5% en novembre (chiffre révisé de +0,4%). Le consensus Briefing.com était de +0,4% pour décembre. Pour sa part, le taux d'utilisation des capacités de production a atteint 74,5% en décembre, contre 73,4% en novembre (chiffre révisé de 73,3%) et un consensus Briefing.com de 73,5%.

Vers 17h30, l'euro perd 0,48% à 1,2098 dollar.