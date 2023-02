Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a perdu 1,44% cette semaine

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est ressorti à 66,4 en février, à comparer avec un consensus de 65 et 64,9 en janvier.

L'action Euronext a gagné 1,36% à 76,08 euros après avoir connu un trou d'air en fin de matinée. La Bourse paneuropéenne a dévoilé hier soir des résultats légèrement meilleurs que prévu à la faveur d'une bonne nouvelle au niveau des coûts, un domaine où elle a l'habitude de se distinguer. Au quatrième trimestre, Euronext a vu son Ebitda ajusté reculer de 12% à 187,9 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 54,1%, en repli de 3,5 points en données publiées et de 3,7 points en comparable.

En Europe, Adidas a plongé de 10,88% à 139,26 euros à la Bourse de Francfort, sa plus forte baisse en séance depuis le début de la pandémie de Covid 19. Le résultat net de l'équipementier sportif allemand a chuté à 254 millions d'euros en 2022, contre 1,49 milliard d'euros dégagés en 2021. La fin de la collaboration avec le rappeur américain Kanye West après les propos à caractère antisémite proférés par ce dernier, devrait fortement impacter les performances du groupe en 2023.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en légère baisse, sous la double influence des prix du pétrole (+2% pour le Baril de Brent) et des anticipations d'inflation. Selon l'enquête réalisée par l'Université du Michigan auprès des consommateurs américains, leurs prévisions d'inflation pour l'année à venir ont rebondi à 4,2 % ce mois-ci, contre 3,9 % en janvier. Cette publication a entraîné une hausse des taux longs. Le CAC 40 a perdu 1,44% sur cinq jours après avoir cédé aujourd'hui 0,82% à 7 129,73 points. L'Eurostoxx 50 a lui reculé de 1,23% à 4 197,94 points.

