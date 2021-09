Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a perdu 0,39% cette semaine

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère baisse dans le sillage du S&P 500, qui s'apprêtait à connaitre sa cinquième journée consécutive dans le rouge. La fin de séance a été animée par une information de Bloomberg, selon laquelle l'administration Biden envisagerait d'ouvrir une nouvelle enquête sur les subventions chinoises et leurs effets néfastes sur l'économie américaine. L'indice CAC 40 a clôturé en retrait de 0,31% à 6 663,77 points, portant son repli sur la semaine à 0,39%. L'EuroStoxx50 a pour sa part cédé 0,22% à 4 167,80 points.

Holcim s'est adjugé une hausse de 0,27% à Zurich, à 47,70 francs suisses par action. Le géant mondial des matériaux de construction a annoncé a cession à Companhia Siderúrgica Nacional de ses activités au Brésil pour une valeur d'entreprise de 1,025 milliard de dollars. Un montant qui se situe dans le bas de la fourchette (1 à 1,5 milliard de dollars) précédemment évoquée dans les médias, remarque UBS dans une note publiée ce matin.

A Paris, Atos (+5,83% à 44,87 euros) a fini en tête du CAC alors que sa sortie de l'indice a été confirmée par Euronext. Il sera remplacé au saint des saints de la Bourse française par Eurofins Scientific, qui gagne 0,13% à 124,28 euros. Ce changement prendra effet le vendredi 17 septembre, après la clôture des marchés. Atos affiche la plus mauvaise performance du CAC 40 depuis le 1er janvier : il a chuté de 44% et sa capitalisation est tombée à 4,6 milliards d'euros. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises n'a cesser d'accumuler les déboires ces derniers mois.

Rubis a cédé 47,95% à 29,52 euros portant à plus de 18% son repli depuis le début de l'année. L'opérateur spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique a dévoilé des résultats semestriels solides, mais des prévisions décevantes. Sur les six premiers mois de l'exercice, le groupe, qui détient notamment des stations services dans les Caraïbes, a réalisé un bénéfice net part du groupe de 136 millions d'euros, en hausse de 33%. Le résultat brut d'exploitation a progressé, lui de 7% à 257 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle en France a progressé de 0,3% en juillet après +0,6% en juin (chiffre révisé de +0,5%). Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), elle reste en retrait de 4,8%.

Les prix à la production ont progressé de 0,7% en août aux Etats-Unis, ressortant légèrement au dessus du consensus Briefing de +0,6%. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, ils ont augmenté de 0,6%, en ligne avec les attentes.

Vers 17h35, l'euro gagne 0,04% à 1,1831 dollar.