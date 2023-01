Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a gagné près de 6% cette semaine après avoir cédé 9,5% en 2022

(AOF) - Les marchés européens ont fini en hausse, soutenus par des statistiques économiques américaines favorables. Les investisseurs ont été soulagés par le rapport sur l’emploi en décembre. Les créations d’emplois ont bien été solides, mais elles s’accompagnent d’un ralentissement inattendu des salaires. Par ailleurs, le secteur des services a enregistré une contraction surprise en décembre. Ces deux statistiques vont dans le sens d’une Fed moins agressive. Au plus haut depuis fin février 2022, le CAC 40 a gagné 1,47% à 6 860,95 points. L’EuroStoxx50 a progressé de 1,39% à 4 014,69 points.

En Europe, Shell a progressé de 1,67% à 2 350 pence à la Bourse de Londres après avoir réévalué ses objectifs de production du quatrième trimestre. Pour le gaz naturel liquéfié (GNL), sa production trimestrielle devrait s'établir entre 6,6 et 7 millions de tonnes sur le trimestre contre une estimation précédente de 7-7,6 millions de tonnes. La production de ses activités dans le gaz intégré devrait se situer entre 900 000 et 940 000 barils par jour contre une estimation antérieure de 910 000 - 960 000 barils par jour.

A Paris, Sodexo a fléchi de 1,19% à 89,30 euros. Ce repli boursier est intervenu alors que le groupe de restauration collective a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2023. Pour la période concernée, le chiffre d'affaires ressort à 6,33 milliards d'euros, contre 5,26 milliards d'euros au premier trimestre 2021-2022, soit une amélioration de 20,2% en données publiées.

L'automobile est à l'honneur pour ce CES 2023, grand salon mondial des nouvelles technologies. Stellantis (+0,,68% à 14,44 euros) y a annoncé la création de Mobilisights, une business unit entièrement dédiée à la croissance des activités DaaS (Data as a Service) de l'entreprise et au développement et à la distribution sous licence de produits, d'applications et de services B2B novateurs. Les produits de Mobilisights seront accessibles notamment aux entreprises, aux établissements d'enseignement supérieur et aux instituts de recherche, favorisant une prise de décision pilotée par les data.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont enregistré une baisse de 5,3% en novembre a annoncé Destatis, l'office fédéral de la statistique. Elles étaient anticipées à -0,5% par les analystes, après -5% en octobre.

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent légèrement, ressortant à +0,5% contre un consensus de 1% après -2,7% le mois précédent. Selon l'Insee, cette hausse s'explique essentiellement par l'augmentation de la consommation en biens fabriqués (+1,1 %). La dépense en énergie rebondit modérément (+0,6 %), tandis que la consommation alimentaire se replie de nouveau, de façon légère (-0,2 %).

L'indice de la confiance des consommateurs en zone euro ressort à- 22,2 en décembre , s'alignant sur les prévisions, après -22,2 en novembre.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro estimé par Eurostat en décembre ressort à 9,2% contre 9,7% de consensus après 10,1% en novembre. Par ailleurs, l'inflation annuelle "core", qui exclut les éléments les plus volatiles, s'établit à 5,2% contre des prévisions de 5% après 5% en novembre.

Le secteur des services a enregistré une contraction inattendue en décembre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice PMI pour les services de l'ISM s'établit à 49,6 en décembre contre un consensus de 55 et 56,5 en novembre. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

Le secteur non-agricole a créé 223 000 emplois au mois de décembre alors que 200 000 étaient attendues. Il y en avait eu 256 000 (révisé de 263 000) en novembre. Le taux de chômage s'élève à 3,5 %, soit au-dessous des 3,7% anticipés par les analystes, après 3,7% le mois précédent. Le salaire horaire a augmenté de 4,6% en décembre, à comparer avec un consensus de +5% et +4,8% en novembre.

Vers 17h35, l'euro gagne 0,90% à 1,0613 dollar.