Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a gagné 2,5% en mai

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en légère baisse dans des volumes faibles. Les investisseurs américains et britanniques ont en effet profité d'un week-end prolongé. Au cours des prochains jours, les investisseurs ont plusieurs rendez-vous économiques d'importance des deux côtés de l'Atlantique, en particulier les indices des directeurs d'achat (PMI), mardi et jeudi, et - point d'orgue de la semaine - le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en mai. Le CAC 40 a perdu 0,57% à 6 447,17 points. Seulement 2 milliard d'euros ont été échangés. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,82% à 4 037,25 points.

L'action Deutsche Bank (-1,33% à 12,18 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice Dax 30 alors qu'elle pourrait récolter une nouvelle amende aux Etats-Unis; la Fed étant frustrée de l'incapacité de la banque à remédier aux lacunes persistantes de ses contrôles anti-blanchiment. Le Wall Street Journal révèle cette information en citant des sources proches du dossier. Deutsche Bank a consacré d'énormes ressources pour remédier aux manquements répétés et aux pénalités liées à l'autorisation de transactions suspectes. Pour autant, la Fed a indiqué à la première banque allemande qu'au lieu de faire des progrès, elle régressait.

Danone pourrait profiter de la décision de la Chine de relever la limite des naissances de deux à trois enfants par couple. L'enjeu est d'importance pour Danone. Dans une note récente, Goldman Sachs s'inquiétait de l'impact de la chute de la natalité dans plusieurs régions clefs pour le groupe, et notamment en Chine où les naissances ont baissé de 18% en 2020. Le pôle Nutrition Spécialisée où est logée la Nutrition Infantile, représente 30% des ventes, mais 50% de l'Ebit.

Valneva a gagné 1,04% à 10,71 euros après avoir progressé vendredi dernier de 4,4%. La biotech franco-autrichienne reprend de la hauteur après sept séances consécutives de baisse. Entre le 19 et le 27 mai, elle a perdu près de 20%. Le titre, qui oscillait entre 2 et 3 euros avant le début de la pandémie, a bondi jusqu'à atteindre début février un record de 15,6 euros dans la perspective du lancement, d'ici fin 2021 début 2022, d'un vaccin contre le Covid-19. Mais depuis quelques semaines, certains s'interrogent sur le réel potentiel de ce vaccin alors que la pandémie régresse.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la consommation harmonisés ont progressé de 0,3% en mai par rapport à avril, selon une première estimation de l'office fédérale de la statistique, Destatis. Leur progression est de 2,4% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient respectivement 0,3% et 2,5%.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,27% à 1,2227 dollar.