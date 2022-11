Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a gagné 1% cette semaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini proches de l'équilibre sur fond de regain de tension sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans allemand a gagné près de 12 points de base à 1,97%. La Banque centrale chinoise a annoncé une baisse d'un quart de point du taux des réserves des banques pour soutenir la croissance dans le contexte d'un nombre de cas record de Covid dans le pays. L’indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,08% à 6 712,48 points, portant ses gains sur la semaine à 1%. L’EuroStoxx50 s'est effrité de 0,01% à 3 961,40 points.

En Europe, plus forte baisse du SMI, Credit Suisse (-5,72% à 3,348 francs suisses) a inscrit un nouveau plus bas historique. La banque suisse en plein restructuration a placé environ 462 millions d'actions auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'une augmentation de capital. L'opération a ainsi généré un produit brut de 1,76 milliards de francs suisses. Dans le cadre de ce placement d'actions, un peu plus de 307 millions d'actions nouvelles ont été émises et achetées par la Saudi National Bank (SNB), qui détient ainsi, comme prévu, 9,9 % de la banque suisse.

A Paris, Carrefour a cédé 0,15% à 16,545 euros. Le groupe de distribution français a annoncé hier son intention de renforcer son offre e-commerce grâce à l'ouverture d'un nouvel entrepôt à Rungis, opéré en partenariat avec le Groupe Stef. Objectif : accélérer la croissance de son offre de livraison à domicile en Ile-de-France et développer la livraison le jour même sur la région parisienne, Stef se chargeant de l'ensemble des opérations logistiques (réception, stockage et préparation de commandes).

Le groupe Laurent-Perrier a gagné 5,69% à 104 euros à la Bourse de Paris à la faveur de ses excellents résultats affichés au premier semestre. En progression de 58,4%, son résultat s'établit à 36,9 millions d'euros à taux de change courants et représente ainsi 23,1% du chiffre d'affaires consolidé. La maison de champagne familiale a encore connu un fort dynamisme de ses ventes en volume de 12,4%. Son chiffre d'affaires a augmenté de 24% à 159,3 millions d'euros à taux de change courants. Durant cette période, le marché du champagne a enregistré une progression de ses volumes expédiés.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre, la confiance des ménages est quasi stable, a révélé l'Insee. À 83, l'indicateur qui la synthétise augmente d'un point (après +2 en octobre) et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).

Le PIB allemand a progressé au troisième trimestre 2022 de 0,4%. Les économistes tablaient sur une croissance de l'ordre de 0,3%, après la hausse de 0,1% enregistrée au deuxième trimestre. Sur un an, la croissance allemande a grimpé de 1,2% contre un consensus de +1,1%.

Vers 17h30, l' euro perd 0,05% à 1,0415 dollar.