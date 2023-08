Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a gagné 0,91% cette semaine

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 85,7 en août, reculant par rapport à juillet, 87,4, et ressortant sous le consensus : 86,7.

En Europe, Heineken (+0,77% à 89,52 euros à Amsterdam) a finalisé la vente de ses activités en Russie à Arnest Group, une société russe d'emballage et de cosmétiques. La transaction a reçu toutes les approbations requises. Elle conclut le processus initié par Heineken en mars 2022 pour se retirer de la Russie. 100% des actions Heineken Russie ont ainsi été rachetées pour un euro. Suite à son retrait de la Russie, Heineken s'attend à des pertes exceptionnelles totales sans impact sur la trésorerie s'élevant à 300 millions d'euros.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé proches de l'équilibre une séance marquée par l'intervention légèrement hawkish de Jerome Powell lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Jerome Powell s’est dit prêt à relever encore les taux si nécessaire, mais également qu’il procédera avec prudence lors qu’il prendra ses prochaines décisions. A Paris, JCDecaux a bénéficié d’une recommandation favorable de Deutsche Bank. Le CAC 40 a gagné 0,21% à 7 229,60 points alors qu’il progressait plus fortement avant le discours du président de la Fed. L'EuroStoxx50 a gagné 0,10% à 4 236,25 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.