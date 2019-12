Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a clôturé au-dessus des 6 000 points

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé vendredi dans le vert. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,82% à 6 021,53 points et l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,88% à 3 772,21 points. Sur la semaine, les indices ont progressé respectivement de 1,73% et 1,10%. Aucune mauvaise surprise n'est venue contrarier les investisseurs sur le dossier commercial sino-américain aujourd'hui. Les statistiques américaines non plus. La confiance des consommateurs mesurée par l'Université du Michigan est notamment ressortie à 99,3 en décembre contre 99,1 attendu.

Nestlé a gagné 1,63% à 105,82 francs suisses après l'annonce de la cession de 60% du capital d'Herta à l'entreprise familiale espagnole. Casa Tarradellas. Nestlé et Casa Terradellas créeront une co-entreprise pour Herta avec leurs parts respectives de 40% et 60%. Elle inclut les activités Herta de charcuterie (charcuterie et produits carnés) dans six pays européens et les pâtes à tarte / pizza en France et en Belgique. Ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires de 667 millions d'euros en 2018 et ont été valorisées à 690 millions d'euros.

Saint-Gobain a cédé 0,19% à 37,13 euros sur la place de Paris. Le groupe a finalisé le 19 décembre la cession de son activité vitrage bâtiment en Corée du Sud (Hankuk Glass Industries) au fonds Glenwood Private Equity. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 10 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 240 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain dans le cadre de sa nouvelle organisation.

Showroomprivé a dévissé de 21,52% à 1,24 euro, portant ses pertes depuis le début de l'année à plus de 48,55%, au lendemain de son profit warning. Le spécialiste de la vente en ligne n'atteindra pas en effet son objectif de redevenir profitable au second semestre en raison d'une activité moins dynamique que prévu. Le groupe a mis en cause une conjoncture économique et un contexte social défavorables.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ont progressé de 0,1 % en volume en novembre 2019, a annoncé l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une hausse de 0,3%. En octobre, les dépenses de consommation des ménages en biens avaient augmenté de 0,2%.

Sur l'ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels français repartent à la hausse en novembre 2019. Ils ont ainsi progressé de 0,8 % après une stabilité en octobre. Les prix des produits pour le marché français sont particulièrement dynamiques (+1,1 % après -0,2 %) alors que ceux destinés aux marchés extérieurs augmentent légèrement (+0,2 % après une stabilité). Sur un an, les prix de production des produits industriels français restent néanmoins en baisse (-0,5 % après -1,1 %).

Aux Etats-Unis, en version définitive, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est ressorti à 99,3 en décembre. Les économistes tablaient sur 99,1 après 99,2 en première estimation et 96,8 en novembre.

L'indice des prix à la consommation PCE est ressorti en hausse de 0,2% en novembre, les économistes tablaient sur +0,2% après +0,2% en octobre. L'indice des prix "core" s'est établi à +0,1% contre un consensus de +0,2% après +0,1% en octobre.

Les dépenses des ménages ont progressé de 0,4% contre un consensus de +0,3% après +0,3% en octobre. Enfin, le revenu des ménages a progressé de 0,5% contre un consensus de +0,3% après une croissance nulle en octobre.

La croissance américaine du troisième trimestre 2019 a été confirmée à +2,1% en rythme annualisé en estimation définitive. Ce chiffre est conforme à l'estimation précédente.

Vers 17h45, l'euro cède 0,44% à 1,1075 dollar.