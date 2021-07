Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a cédé 1,16% cette semaine

En mai 2021, par rapport à avril 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,3% dans la zone euro et de 1,4% dans l'Union européenne, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus s'élevait à 1,2% pour la zone euro. En avril 2021, les prix avaient augmenté de 0,9% tant dans la zone euro que dans l'UE.

Pour sa part, Solutions 30 (+3,8% à 7,64 euros) aligne une troisième séance consécutive de forte progression, toujours porté par l'approbation par l'Assemblée générale des comptes 2020 et la nomination de PKF Audit & Conseil en tant que réviseur en remplacement du cabinet EY.

A Paris, Latécoère a progressé de 6,49% à 1,968 euro l'action, après avoir annoncé des mesures de recapitalisation d'un minimum de 292,5 millions d'euros. Ces mesures, qui visent à renforcer l'équipementier aéronautique, découlent de la signature d'un protocole de conciliation avec l'ensemble de ses créanciers et son actionnaire majoritaire, Searchlight Capital Partners.

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre une séance marquée par un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis mitigé. Si les créations d'emploi ont dépassé les attentes en juin, le taux de chômage a connu une hausse inattendue. Les Bourses européennes, et en particulier Paris, ont souffert du nouveau recul des banques provoqué par la faiblesse des taux longs. L'indice CAC 40 a clôturé sur un repli symbolique de 0,01% à 6 552,86 points, portant son recul sur la semaine à 1,16%.L'EuroStoxx50 a grappillé 0,07%.

