Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 a cédé 0,78% cette semaine

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont clôturé en hausse pour la première fois depuis le début de la semaine. Le CAC 40 a gagné ce soir 0,2% à 5 893,13 points. Depuis lundi, la Bourse de Paris accuse cependant un repli de 0,78%, mettant ainsi fin à une série de six semaines consécutives dans le vert. Dans le reste de l'Europe, l'optimisme semble de nouveau de mise, comme en témoigne la progression de 0,3% de l'Euro Stoxx 50. Cet après-midi, Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis et la Chine étaient "potentiellement très proches" d'un accord à même de régler leur litige.

Roche est resté stable à 302,55 francs suisses, les investisseurs ne réagissant guère à la énième prolongation de l'offre sur Spark. Le laboratoire suisse entend ainsi laisser assez de temps aux autorités américaine et britannique pour achever leur examen de l'opération. Ainsi, la fin de l'offre est retardée du 25 novembre au 10 décembre. Fin février, Roche avait annoncé le rachat du laboratoire américain spécialisé dans la thérapie génique pour 4,3 milliards de dollars, soit 114,50 dollars par action.

Edenred a reculé de 2,43% à 45,45 euros à la Bourse de Paris et signe l'une des plus fortes baisses du SBF 120 dans le sillage d'une cyberattaque. Le groupe a en effet indiqué ce matin "avoir été victime d'une infection de ses systèmes d'information par des logiciels malveillants le 21 novembre 2019". Actuellement, il analyse l'étendue de cette attaque.

Alstom (-0,53% à 39,71 euros) a remporté un contrat d'environ 350 millions d'euros en Australie. Le groupe français fournira des trains sans conducteur et un système de signalisation numérique pour l'extension du métro de Sydney vers City et Southwest. La ligne Metro North West Line avait été ouverte en mai dernier. Alstom a signé ce contrat avec NRT (Northwest Rapid Transit Consortium) qui est en charge de l'exploitation et la maintenance de la ligne de métro complète de Rouse Hill à Bankstown.

Les chiffres macroéconomiques du jour

A 52,7 en novembre, un niveau très proche de celui d'octobre (52,6), l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France indique que la croissance de l'activité du secteur privé s'est poursuivie à un rythme soutenu. Les économistes tablaient sur 52,8. L'indice du secteur manufacturier s'est redressé à 51,6 en novembre (50,7 en octobre), un plus haut de 5 mois. Le consensus tablait sur 50,9. Dans les services, l'indice s'inscrit à 52,9 (52,9 en octobre), sans changement. Les économistes visaient 53.

L'indice PMI flash composite de l'activité globale dans la zone euro se replie à 50,3 (50,6 en octobre), au plus bas de 2 mois. Les économistes tablaient sur 50,9. L'indice PMI flash de l'activité de services recule à 51,5 (52,2 en octobre), au plus bas de 10 mois. Le consensus le donnait à 52,5. L'indice PMI flash de l'industrie manufacturière progresse à 46,6 (45,9 en octobre), au plus haut de 3 mois. Les analystes visaient 46,4.

L'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en Allemagne est ressorti à 49,2 en novembre contre 48,9 en octobre, au plus haut depuis trois mois. Les économistes tablaient sur 49,4. L'indice du secteur manufacturier a atteint 43,8 contre 42,1 en octobre, au plus haut depuis cinq mois. Le consensus le donnait à 42,9. L'indice des services s'est établi à 51,3 après 51,6 en octobre, au plus bas depuis 38 mois. Le marché visait 52.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est finalement ressorti à 96,8 en novembre 2019, selon une estimation définitive, contre 95,7 lors d'une précédente estimation et 95,5 octobre.

Vers 17h30, l'euro recule de 0,31% à 1,1029 dollar.