Analyse AOF clôture France/Europe - La vie en rose

(AOF) - Les marchés actions européens ont poursuivi leur progression. Ils continuent d'être soutenus par l'espoir d'une reprise de l'activité mondiale en grande partie liée aux mesures de soutien exceptionnelles prises par les principales banques centrales. Les marchés profitent également de la poursuite de la réouverture de l'économie mondiale alors que de nombreux pays accélèrent leur déconfinement, tels que l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Japon ou encore l'Allemagne. Le CAC 40 a gagné 1,46% à 4 606,24 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a grimpé d'1,17% à 3 006,1 points

C'est désormais officiel. Après de longues semaines de négociations, la compagnie aérienne Lufthansa et le gouvernement allemand se sont mis d'accord sur un plan d'aide pouvant atteindre 9 milliards d'euros pour aider le groupe à traverser la crise du Covid-19. En Bourse, cela s'est traduit par une hausse de 6,57% à 9,208 euros pour Lufthansa. La valeur avait déjà progressé de plus de 6% lundi sur fond de rumeurs quant à l'imminence d'un accord.

Klepierre était à la fête au sein de SBF 120 en gagnant 11,90% à 16,69 euros l'action. Avec le déconfinement, le numéro 1 européen des centres commerciaux a annoncé avoir rouvert 86% de ses centres sur le Vieux Continent. Cela représente 80% de la valeur de son portefeuille. Et ces taux sont appelés à augmenter dans les semaines à venir avec la réouverture des centres portugais et espagnols début juin, et des centres de la région parisienne dont la surface est supérieure à 40 000 mètres carrés.

En hausse de plus de 2% à l'ouverture, Sanofi a finalement abandonné 1,30% à 86,53 euros. Les investisseurs n'ont pas accueilli avec enthousiasme la décision du groupe français de céder l'essentiel de sa participation de 20,6% dans Regeneron. Sanofi ne conservera que 400 000 actions sur les 23,2 millions du laboratoire américain. Au cours de clôture de Regeneron vendredi soir (Wall Street était fermé hier), le fruit de la cession dépasserait les 13,6 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est ressortie à 86,6 en mai 2020, se révélant inférieure aux prévisions du consensus Briefing.com (88,5). L'indicateur était ressorti à 85,7 en avril (chiffre révisé de 86,9).

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs se sont élevées à 623 000 en avril 2020 en rythme annuel, à comparer avec 619 000 en mars (chiffre révisé de 627 000) et un consensus Briefing.com de 485 000.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus importantes agglomérations américaines a progressé de 3,9% en mars 2020 en rythme annuel. Le mois précédent, l'indice avait augmenté de 3,5 %. Le consensus Briefing.com s'élevait à +3,8% pour mars.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,76% à 1,0978 dollar.