Analyse AOF clôture France/Europe - La vague bleue ne fait plus peur, au contraire

(AOF) - Les marchés actions européens ont vu leurs gains s'accélérer en fin d'après-midi dans le sillage de Wall Street. Ils saluent la probable vague bleue au Congrès qui permettrait à Joe Biden d'appliquer son programme libéral, au sens anglo-saxon du terme. A date les investisseurs semblent juger que les impacts positifs du vaste plan de relance " vert " promis par le prochain président, l'emportent sur les impacts " négatifs " d'autres pans de son programme (hausse de l'impôt sur les sociétés, notamment). Le CAC 40 a progressé de 1,19% à 5 630,60 points. L'Euro Stoxx 50 a gagné 1,93% à 3 616 pts.

En Europe, les valeurs bancaires se sont distinguées parmi les plus fortes progression des indices. En France, Société Générale a bondi de près de 7% et BNP Paribas, de 5,5%. Selon un scénario déjà bien rodé, le secteur s'inscrit dans le sillage des taux longs. A la suite des deux élections sénatoriales en Géorgie, le parti démocrate semble sur le point de prendre le contrôle du Congrès, donnant les mains libres à Joe Biden pour soutenir l'économie grâce à un nouveau plan de relance.

Confronté depuis plusieurs années à l'arrivée massive de produits à bas coûts venant d'Asie, Michelin (-1% à 103,45 euros) a dévoilé ce mercredi un projet de simplification et de compétitivité pour accompagner l'évolution de ses activités en France. Ce plan, qui se déroulerait sur trois ans, comprend des réductions de postes pouvant aller jusqu'à 2 300, soit 11% des effectifs du fabricant de pneumatiques en France. Dans le détail, jusqu'à 1 100 postes pour le tertiaire et jusqu'à 1 200 postes pour l'industrie.

Carmat a bondi de 9,5% à 32,20 euros après la présentation ce matin du plan de développement commercial pour son cœur artificiel total. Ce dernier, qui a été baptisé Aeson, évoluera sur un marché potentiel dans l'indication " pont à la transplantation " est estimé à plus de 2 000 patients par an en Europe. La société prépare un lancement commercial pour le deuxième trimestre 2021, avec un ciblage initial de l'Allemagne et de la France. Ces deux pays représentent ensemble 55% du marché des dispositifs d'assistance circulatoire mécanique (MCS) dans l'Union européenne.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En décembre 2020, la confiance des ménages en France dans la situation économique rebondit nettement : l'indicateur qui la synthétise gagne six points par rapport à novembre, et retrouve son niveau de septembre. À 95, il demeure néanmoins en dessous de sa moyenne de longue période (100). Les économistes tablaient sur 91.

Sur un an, les prix à la consommation en France sont stables en décembre 2020, après +0,2% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee. Le consensus tablait sur +0,2%. Sur un mois, l'inflation ressort à +0,2% comme en novembre. Les économistes visaient +0,5%.

En France, l'indice PMI Markit des services définitif pour le mois de décembre est ressorti à 49,1 points contre 49,2 en première estimation et après 38,8 en novembre. L'indice PMI Markit composite définitif s'est établi à 49,5 contre 49,6 en première estimation et après 40,6 en novembre.

En Allemagne, l'indice PMI Markit des services définitif pour le mois de décembre est ressorti à 47 points contre 47,5 en première estimation et après 46 en novembre. L'indice PMI Markit composite définitif s'est établi à 52 contre 52,5 en première estimation et après 51,7 en novembre.

En zone euro, l'indice PMI Markit des services définitif pour le mois de décembre est ressorti à 46,4 points contre 47,3 en première estimation et après 41,7 en novembre. L'indice PMI Markit composite définitif s'est établi à 49,1 contre 49,8 en première estimation et après 45,3 en novembre.

Les prix à la production en zone euro ont reculé en décembre sur un an de 1,9%. Les économistes tablaient sur une baisse de 2,2% après -2% en novembre. Sur un mois, ces prix ont progressé de 0,4%. Le consensus visait une hausse de 0,1% après +0,4% en novembre.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 1% en novembre aux Etats-Unis après une progression de 1,3% en octobre. Le consensus était de + 0,7%.

La croissance dans le secteur privé a été plus faible qu'initialement estimé en décembre aux Etats-Unis, a annoncé le bureau d'études IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturiers et des services, est ressorti à 55,3 points contre 55,7 points en première estimation et 58,6 en novembre. Dans les services, l'indice PMI s'est élevé à 54,8 points, à comparer avec 55,3 points en première estimation et 58,4 en novembre.

Le secteur privé a détruit 123 000 postes en décembre aux Etats-Unis alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient 88 000 créations.

Vers 17h40, l'euro cède 0,12% à 1,2281 dollar.