Analyse AOF clôture France/Europe - La sérénité et la hausse au rendez-vous des marchés

(AOF) - Les marchés européens ont terminé sur une note haussière. Les dernières turbulences bancaires d'hier ont laissé place à un climat boursier beaucoup plus serein. Les investisseurs ont été rassurés par UBS qui a annoncé la nomination surprise de son ancien patron Sergio Ermotti au poste de directeur général afin de piloter le rachat de Credit Suisse. Au chapitre des statistiques, les données définitives du PIB américain au quatrième trimestre seront connues demain. Le CAC 40 a gagné 1,39% à 7 186,99 euros tandis que l’Eurostoxx50 a progressé de 1,41% à 4 226,88 euros.

En Europe, Les investisseurs apprécient le retour aux commandes d' UBS de son ancien patron, Sergio P. Ermotti pour piloter le rachat de Credit Suisse. L'action de la banque suisse a progressé de 3,72% à 18,40 francs suisses, affichant ainsi l'une des plus fortes hausses de l'indice SMI. Sergio P. Ermotti avait déjà été Directeur général de la banque suisse de 2011 à 2020. A ce poste, il avait été crédité du redressement d'UBS au sortir de la crise financière de 2008 en réduisant son exposition à la banque d'investissement et en développant la gestion d'actifs et de fortune.

A Paris, Trigano a figuré parmi les plus fortes hausses du SBF120, affichant un gain de 5,18% à 117,70 euros à la faveur de perspectives favorables. Le spécialiste des véhicules de loisirs a dévoilé un chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022/2023 en hausse de 13,2% à 827 millions d’euros. Trigano a été porté par la hausse de l’activité camping-cars (+13,9% à périmètre et change constants) « grâce à l’amélioration des livraisons de bases roulantes ». La production de camping-cars a progressé de près de 10% en volume, permettant de récupérer partiellement le retard pris au premier trimestre 2022/23.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Atos a chuté de 16,75% à 10,71 euros, Airbus ayant décidé de ne pas poursuivre les discussions entamées en février avec le groupe informatique pour une prise de participation de 29,9 % dans Evidian, sa branche d'activités digitales et de cybersécurité. BFM Business rapportait ce matin que la direction d'Airbus avait des réticences à propos de ce projet en raison du prix demandé. Airbus renâclait à débourser les 1,2 milliard d'euros pour racheter les 29,9% du capital d'Evidian.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mars 2023, la confiance des ménages baisse de nouveau légèrement. À 81, l'indicateur qui la synthétise perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).

Les promesses de ventes immobilières ont augmenté de 0,8% en février alors qu'elles étaient attendues en repli de 2,3%. Elles avaient bondi de 8,1% en janvier.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont chuté de 7,489 millions de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une hausse de 0,092 million de barils après +1,117 million la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 2,904 millions de barils. Le consensus anticipait un repli de 1,617 million de barils. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 0,281 million de baril alors que le marché anticipait une baisse de 1,455 million de barils.

A la clôture, l'euro perd 0,07% à 1,0838 dollar.